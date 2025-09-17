Ақтауда қоқыс төгілетін орындарға 28 млн теңгеге бейнекамера орнатуды жоспарлап отыр
Lada.kz деректеріне сүйенсек, Ақтау қалалық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі күзет дабылы мен бейнебақылау жүйесін орнату бойынша байқау жариялаған. Аталған жұмыстарды орындауға 28 519 721 теңге бөлінген.
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімінде түсіндіргендей, бұл бейнебақылау жүйесі үшін сегіз тіреуіш орнату және кабель жүргізуді қамтиды. Тіреуіштердің орнатылатын орындары қазір нақтылануда. Камералар байқаусыз орнатылады.
Экология департаментінің хабарлауынша, камералар орнату мәселесі өзекті болып отыр. Әсіресе облыс орталығы аумағындағы бос жерлер қоқысқа көбірек шалдыққан. Қоқыс Оймаша көлі жанында, Солдат жағажайында, KazFruit базасы маңында және 18-ші шағын аудан аумағында табылған.
Биыл ғарыштық мониторинг барысында Ақтауда 17 ірі қоқыс төгілген орын анықталған. Жергілікті атқарушы органдарға оларды жою мерзімі – 1 қазанға дейін белгіленген. Егер қоқыс шығарылмаса, жауапты тұлғалар әкімшілік жауапкершілікке тартылады.
