#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+18°
$
539.54
637.09
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+18°
$
539.54
637.09
6.52
Қоғам

Ақтауда қоқыс төгілетін орындарға 28 млн теңгеге бейнекамера орнатуды жоспарлап отыр

Мусорный полигон, мусор, мусорная свалка, свалочный полигон, отходы, стихийная свалка, стихийные свалки, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.09.2025 09:37 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Ақтауда тазалықты сақтау мақсатында бейнебақылау камералары көбінесе қоқыс төгілетін орындарға орнатылмақ. Қоқысты шығаруға деген күш-жігерге қарамастан, белгісіз жерлерге тастау тәжірибесі жалғасып отыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Lada.kz деректеріне сүйенсек, Ақтау қалалық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі күзет дабылы мен бейнебақылау жүйесін орнату бойынша байқау жариялаған. Аталған жұмыстарды орындауға 28 519 721 теңге бөлінген.

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімінде түсіндіргендей, бұл бейнебақылау жүйесі үшін сегіз тіреуіш орнату және кабель жүргізуді қамтиды. Тіреуіштердің орнатылатын орындары қазір нақтылануда. Камералар байқаусыз орнатылады.

Экология департаментінің хабарлауынша, камералар орнату мәселесі өзекті болып отыр. Әсіресе облыс орталығы аумағындағы бос жерлер қоқысқа көбірек шалдыққан. Қоқыс Оймаша көлі жанында, Солдат жағажайында, KazFruit базасы маңында және 18-ші шағын аудан аумағында табылған.

Биыл ғарыштық мониторинг барысында Ақтауда 17 ірі қоқыс төгілген орын анықталған. Жергілікті атқарушы органдарға оларды жою мерзімі – 1 қазанға дейін белгіленген. Егер қоқыс шығарылмаса, жауапты тұлғалар әкімшілік жауапкершілікке тартылады.

Бұған дейін біз Қытайда отынға арналған қоқыс таусылып келе жатқанын жазған едік.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Тозығы жеткен инженерлік желілердің көп бөлігі қай аймақтарда орналасқан - министр айтып берді
14:56, 27 мамыр 2025
Тозығы жеткен инженерлік желілердің көп бөлігі қай аймақтарда орналасқан - министр айтып берді
Қапшағайдағы туристер дәретхана жоқтығына шағымданып жатыр
19:25, 19 шілде 2023
Қапшағайдағы туристер дәретхана жоқтығына шағымданып жатыр
Алматыда 17 қыркүйектен бастап екі автобус бағыты біріктірілді
10:46, Бүгін
Алматыда 17 қыркүйектен бастап екі автобус бағыты біріктірілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: