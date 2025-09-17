Алматы полигонындағы өртті сөндіру жұмыстары жалғасуда
Әрекеттерді үйлестіру жұмыстары өрт орнында да, ТЖМ Командалық орталығынан да жүргізілуде. Полигонда тәулік бойы басқару және өртті жою барысын бақылап отырған жедел штаб құрылды.
Өртті сөндіру жұмыстары алты учаскеде жүргізілуде. Су үздіксіз берілуі үшін АНР құрылғысы "Терен-Қара" өзеніне орнатылып, магистралдық желілер тартылды. Жұмысқа алты техника жұмылдырылды: бір автомобиль-насосты-рукавты және бес автоцистерна.
Өртке қарсы 11 оқпан мен бір жылжымалы лафеттік оқпан тартылды. Соған қарамастан, 10 метр тереңдіктегі жану мен жел бағытының өзгерісі сөндіру барысына кедергі келтіруде.
Өртті сөндіруге қосымша Алматы, Шымкент қалалары мен Жетісу, Абай, Қарағанды, Түркістан, Жамбыл облыстарының ТЖД күштері мен құралдары, сондай-ақ ТЖМ-нің 52859 әскери бөлімі (Мартбек Мамраев атындағы) мен 68303 әскери бөлімі (Қасым Қайсенов атындағы) әскери қызметшілері тартылды.
Жалпы 200-ден астам жеке құрам мен 90-нан астам техника жұмылдырылды. Өртті жою бойынша барлық қажетті шараларды ТЖМ тәулік бойы атқаруда. Күндіз-түні құтқарушылар ошақтарды инертті материалдармен көміп, топырақты нығыздау жұмыстарын жүргізуде.
Бұл әдіс жанып жатқан өртке оттегінің толық жетуін тоқтатуға және жалынды түбегейлі жоюға мүмкіндік береді.
Бұған дейін Алматы полигонындағы өртті ұзақ сөндірудің себептері аталған болатын.