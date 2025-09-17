Алматыда жүзден аса ата-ананы алдаған алаяқ сотталды
Алматы қаласы Бостандық ауданының N2 аудандық соты бірнеше рет алаяқтық (ҚК 190-бабының 3-бөлігі 4-тармағы) жасады деген айыпталушыға қатысты қылмыстық істі қарады.
Істің мән-жайлары
Сот сотталушының оқу орталығын ұйымдастырып, басқарғанын анықтады. Ғаламтордағы үздіксіз жарнама және балаларды шетелдік ЖОО-ға 100% қабылдауға уәде беру, сондай-ақ Foundation бағдарламасы бойынша тұрғылықты қаладағы орталықта оқыту арқылы 112 азаматты тартып, 168 млн теңгеден астам қаражат жинаған.
Оқу ақысын төлеу үшін ол бөліп төлеу жоспарын немесе қосымша жеңілдіктер мен несиені жылдам өңдеу схемасын ұсынған. Алайда кейін шетелдік оқыту да, сертификаттар да берілмегені белгілі болды.
Осылайша, сотталушы алдау және сенімге қиянат жасау арқылы ірі көлемдегі ақшаны жымқырып, адамдарды жүйелі түрде адастырған. Кінә жәбірленушілердің, куәлардың айғақтарымен, жасалған шарттармен және сараптамалармен расталды.
Тараптардың ұстанымдары
Сотталушы өз кінәсін мойындамады. Ол соттан өзін ақтауды немесе істі қайта тергеуге прокурорға қайтаруды сұрады.
Жәбірленушілер ең ауыр жаза тағайындауды сұрады. Прокурор 7 жылға бас бостандығынан айыруды сұрады.
Сот үкімі
Сот сотталушыны кінәлі деп танып, 7 жылға бас бостандығынан айырды. Қазақстан Республикасы Конституциясының 30 жылдығына арналған "Рақымшылық туралы" заңға сәйкес, мерзімі 1/5 бөлігіне қысқартылды – түпкілікті жаза 5 жыл 7 ай 6 тәулікке бас бостандығынан айыру болды.
112 жәбірленушінің 7-еуіне келтірілген шығынды ішінара өтеу жауапкершілікті жеңілдететін мән-жай болды. Ешқандай ауырлататын мән-жайлар анықталған жоқ.
Азаматтық талап қоюлар толығымен қанағаттандырылды – сотталушыдан жәбірленушілердің пайдасына 168 млн теңгеден астам сома өндірілді.