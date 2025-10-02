#Қазақстан
Қоғам

Грузиядан экстрадиацияланған азамат мемлекетке 1,7 млн теңге қайтарды

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , сурет - Zakon.kz жаңалық 02.10.2025 10:18 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Қазақстандық азаматтан оның экстрадиациясына жұмсалған 1,7 млн теңге өндіріп алынды. Бұл туралы Zakon.kz-ке Шымкент қаласы прокуратурасының баспасөз қызметі хабарлады.

Ведомствоның мәліметінше, 2024 жылдың шілдесінде Грузия аумағында халықаралық іздеуде жүрген қазақстандық сотталған ұсталған. Оны Қазақстанға экстрадиациялау үшін мемлекеттік бюджеттен 1,7 млн теңгеден астам қаражат бөлініп, жұмсалған.

2025 жылдың 2 қазанында Шымкент қаласының прокуратурасы мынадай мәлімдеме жасады:


"Шымкент қаласы бойынша азаматтық істер жөніндегі ауданаралық соты Әл-Фараби ауданы прокуратурасының шығындарды өтеу туралы талап арызын толық көлемде қанағаттандырды", – делінген хабарламада.

Сонымен қатар, бүгінгі таңда атқарушылық іс жүргізу шеңберінде борышкерден мемлекет пайдасына барлық шығын толық көлемде өндірілгені айтылды.

Еске салайық, 15 қыркүйекте Бас прокуратураның баспасөз қызметі Қазақстанның Түркиядан бұрынғы силовикті экстрадициялағанын хабарлаған болатын.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
