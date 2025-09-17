#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+18°
$
539.54
637.09
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+18°
$
539.54
637.09
6.52
Қоғам

Петропавлда полицейлер ер адамды өрттен аман алып қалды

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.09.2025 15:48 Фото: Zakon.kz
16 қыркүйекке қараған түні Петропавлдың Жұмысшы кентіндегі Островский көшесінде орналасқан көпқабатты үйдің тұрғыны қарсы беттегі үйден өрт шыққанын байқап, дереу телефонға жүгінді.

Өрт туралы хабарлама сағат 01:42-де қалалық полиция басқармасының екінші бөлімінің кезекші бөліміне түсті. Сол түні кезекшілікте болған учаскелік инспектор Жалғас Масанов пен патрульдік полиция батальонының қызметкері Жақсылық Көжелдәков ең жақын жерде – полиция пунктінде әкімшілік материал жинаумен айналысып отырған.

Уақытты жоғалтпау үшін тәртіп сақшылары оқиға орнына жаяу жетті. Үйдің бұрышы жанып, оттың жалыны күшейе бастаған, ал есіктері қолыптаулы болған. Оянып шыққан көршінің көмегімен полицейлер үйге кірген.

Жылдам әрі үйлесімді әрекет еткен полиция қызметкерлері 35 жастағы тұрғынды оятып, ең қажетті заттарын жинауына көмектесіп, сыртқа алып шыққан.

Сонымен қатар газ баллонды да қауіпсіз жерге шығарды.

"Не болып жатқанын түсінбей қалдым. Кейін барып қана ойландым егер полицейлер болмағанда, түтінге тұншығып немесе өртеніп кетуім мүмкін еді. Олар менің қорғаушы періштелерім, енді мен үшін екі туған күнім бар", — дейді құтқарылған адам.

Өрт сөндірушілер жалынды дер кезінде ауыздықтап, толық сөндірді. Полицейлер өз қызметін жалғастырды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматыда полиция жолдағы жанжалдан кейін құқық бұзушыларды ұстады
12:16, Бүгін
Алматыда полиция жолдағы жанжалдан кейін құқық бұзушыларды ұстады
Түркістан облысында ер адам әйелін балғамен ұрып өлтіріп, артынша өзі асылып қалды
09:16, 16 қыркүйек 2025
Түркістан облысында ер адам әйелін балғамен ұрып өлтіріп, артынша өзі асылып қалды
Алматыда психотроптық заттарды жеткізу арнасы әшкереленді
12:08, 11 қыркүйек 2025
Алматыда психотроптық заттарды жеткізу арнасы әшкереленді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: