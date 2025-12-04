#Халық заңгері
Оқиғалар

Құтқарушылар өртеніп жатқан пәтерде қалып қойған қарияны аман алып қалды

Пожарный, пожарные, пожарная служба, пожарно-спасательный автомобиль, пожарная машина, пожарный автомобиль, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.12.2025 11:21 Фото: Zakon.kz
2025 жылғы 4 қарашаға қараған түні Тараз қаласының "Аса" шағын ауданындағы бес қабатты тұрғын үйдің 4-ші қабатындағы пәтерде диван өртенді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оқиға орнына жедел түрде ТЖМ күштері жетіп, өртті 15 минут ішінде сөндірді.

Пәтерге кіру үшін құтқарушылар альпинистік жабдықты қолданып, 5-ші қабаттан 4-ші қабатқа түсіп, есікті ішінен ашқан.

"Өрт кезінде пәтер ішінде оның иесі болған. 1948 жылы туған ер адамды құтқарушылар жедел эвакуациялап, Апаттар медицинасы орталығының медиктеріне тапсырды",- делінген ақпаратта.

Өрттің себебі анықталуда.

Бұған дейін Алматыда дүкен мен тұрмыстық ғимарат өртеніп, 5 адамның зардап шеккенін жазғанбыз.

Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
