Алматыда дүкен мен тұрмыстық ғимарат өртенді, 5 адам зардап шекті
Сурет: видеодан скриншот
Хасанғалиев көшесіндегі "Жас-Қанат" шағынауданында тұрмыстық ғимараттар мен алдын ала мәлімет бойынша 80 шаршы метр алаңды алатын дүкен өртенді. Медициналық көмекке бес адам жүгініп, барлығы ауруханаға жатқызылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Оқиға орнында ТЖД-ның 31 қызметкері мен 8 техника бірлігі, сондай-ақ қалалық өзара әрекеттесу қызметтері жұмыс істеді.
"Қабылданған жедел шаралардың арқасында өрт сөндірілді, өрттің көрші жеке тұрғын үйлерге таралмады. Өртті толық жою үшін шатырды ашу жұмыстары жүргізілді", – деді ҚР ТЖМ баспасөз қызметі.
Өрт сөндірушілер оттан 3 газ баллонын шығарды.
Құтқарушылар тұрғындардан қыста өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтауға шақырады.
Бұған дейін Астанадағы ірі өрт автокөліктер мен қонақүйді қамтығаны хабарланған еді.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript