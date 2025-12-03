#Халық заңгері
Оқиғалар

Алматыда дүкен мен тұрмыстық ғимарат өртенді, 5 адам зардап шекті

Хасанғалиева көшесіндегі «Жас-Қанат» шағынауданында тұрмыстық ғимараттар мен алдын ала мәлімет бойынша дүкен 80 шаршы метр алаңда өртенді. Жетіспеушілік бойынша медициналық көмекке бес адам жүгініп, барлығы ауруханаға жатқызылды, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 03.12.2025 22:42 Сурет: видеодан скриншот
Хасанғалиев көшесіндегі "Жас-Қанат" шағынауданында тұрмыстық ғимараттар мен алдын ала мәлімет бойынша 80 шаршы метр алаңды алатын дүкен өртенді. Медициналық көмекке бес адам жүгініп, барлығы ауруханаға жатқызылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оқиға орнында ТЖД-ның 31 қызметкері мен 8 техника бірлігі, сондай-ақ қалалық өзара әрекеттесу қызметтері жұмыс істеді.

"Қабылданған жедел шаралардың арқасында өрт сөндірілді, өрттің көрші жеке тұрғын үйлерге таралмады. Өртті толық жою үшін шатырды ашу жұмыстары жүргізілді", – деді ҚР ТЖМ баспасөз қызметі.

Өрт сөндірушілер оттан 3 газ баллонын шығарды.

Құтқарушылар тұрғындардан қыста өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтауға шақырады.

Бұған дейін Астанадағы ірі өрт автокөліктер мен қонақүйді қамтығаны хабарланған еді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
