Қоғам

"Қарызды дереу өтеу" талап етіледі: қазақстандықтарға Әділет министрлігі ескерту жасады

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.09.2025 16:17 Фото: freepik
Бүгін, 17 қыркүйек 2025 жылы, Қазақстан азаматтарына алаяқтық әрекеттерге байланысты қайта ескерту жасалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Осы жолы маңызды ескертуді ҚР Әділет министрлігінің баспасөз қызметі жасады:

"Әділет министрлігінің Мерзімді орындау комитеті азаматтарды алаяқтық оқиғаларының жиілегені туралы ескертеді. Алаяқтар өздерін сот орындаушылары ретінде таныстырып, ҚР Әділет министрлігінің эмблемасын заңсыз пайдаланады. Олар азаматтардан "қарызды" дереу өтеуді талап етіп, шоттарды бұғаттау, мүлікті тәркілеу және басқа да шаралармен қорқытады. Олардың қулықтарына алданып қалмаңыздар".

Министрлік азаматтарға орындаушылық өндіріс бар-жоғын мына жолдармен тексеруге кеңес береді:

  • https://aisoip.adilet.gov.kz
  • сайтындағы "Қарыздар мен тыйымдар реестрі" немесе "Орындаушылық құжат іздеу" бөлімдері арқылы;
  • "Тараптар кабинеті" арқылы жеке ЭЦҚ пайдаланып авторизация жасап;

"Азаматтарға арналған" бөлімдегі байланыс арқылы сот орындаушысымен қайта хабарласып.

Іздеу мобильді қосымша Adilet арқылы да қолжетімді.

Қосымша ақпаратты Әділет министрлігінің және Жеке сот орындаушыларының республикалық палатасының ресми сайттарынан алуға болады.

"Құқық бұзушылықтардың алдын алу үшін комитет тек ресми дереккөздерге сенуді, сондай-ақ жеке деректерді үшінші тұлғаларға немесе күмәнді интернет-ресурстарға бермеуді сұрайды", – деп атап өтті ҚР Әділет министрлігінің баспасөз қызметі.

Сонымен қатар, құқықтық кеңес алу үшін call-орталық (Құқықтық ақпараттық қызмет) 119 нөміріне (Қазақстан бойынша стационар телефондардан) немесе Telegram-канал 119 Kenesbot арқылы хабарласуға болады.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
