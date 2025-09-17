Алматыда қызды ұрламақ болды
Сурет: TikTok/whitekitze
Кеше, 16 қыркүйек 2025 жылы, Алматы қаласының тұрғыны Аксай-4 ықшамауданында қызды ұрламақ болғанын хабарлады. Бұл туралы видеоны әлеуметтік желілерде жариялаған. Zakon.kz тілшісі оқиғаның толық мәліметін қалалық полиция департаментінің баспасөз қызметінен алды.
Кешке түсірілген ролик TikTok-та жарияланды. Видео кадрларында бірнеше жігіт қызды күштеп көлікке кіргізбек болғанын көруге болады. Қыз "Мен қарсымын, жіберіңдер! Көмектесіңдерші!" деп айғайлаған. Оның айқайын естіген көршілер мен жолаушылар көлікке кіргізбеуге көмектесіп, полиция шақырған.
Полицияның мәліметінше, оқиға өткен дүйсенбіде болған.
"15 қыркүйек күні куәгерлерден "102" арнасына хабар түсті. Жедел әрекет етіп, полиция қызметкерлері оқиға орнына шықты. Барлық қатысушылар анықталды. Айтылғандай, жігіт пен қыз бір-бірімен таныс екен. Қыз шағымданудан бас тартты", – деп хабарлады Алматы қалалық Полиция департаментінің баспасөз қызметі.
Сонымен қатар, тәртіп сақшылары жігітпен жұмыс жүргізіп, оның заңға қайшы әрекеттері үшін жауапкершілігі түсіндірілген.
Айта кетейік, Қазақстанда 16 қыркүйектен бастап Қылмыстық кодекстің жаңа бабы – 125-1 "Міндетті некеге мәжбүрлеу" күшіне енді. Бұл әрекет қылмыстық құқық бұзушылық болып саналады.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript