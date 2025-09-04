#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Оқиғалар

Алматыда автобус электросамокат мінгендерді қағып кетті

Алматыда автобус электросамокат мінгендерді қағып кетті, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.09.2025 10:52
Алматыда кеше автобус пен электросамокат қатысқан жол-көлік оқиғасы болды. Zakon.kz тілшісі қала полиция департаментінің баспасөз қызметінен оқиғаның мән-жайын білді.

Жергілікті полиция қызметінің кезекші бөлімінің деректеріне сәйкес, апат 2025 жылғы 3 қыркүйек күні сағат 12:30-да Алмалы ауданында болған.

"Foton маркалы автобустың жүргізушісі шығыс бағытта Макатаев көшесімен келе жатып, сол сәтте Валиханов көшесімен солтүстікке қарай жаяу жүргіншілер өткелі арқылы электросамокатпен өтіп бара жатқан екі қызды қағып кеткен", – деп хабарлады Алматы ПД баспасөз қызметі.

ЖКО салдарынан 2008 жылы туған екі қыз түрлі жарақат алып, медициналық мекемеге жеткізілді.

"Апаттың мән-жайын Алмалы аудандық полиция басқармасының қызметкерлері анықтап жатыр", – делінген хабарламада.

Бұған дейін Алматы полициясы электросамокат мінгендер жасаған дерлік 12 мың құқықбұзушылықты тіркегені хабарланған болатын.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
