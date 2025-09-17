#Қазақстан
Қоғам

Алматы маңындағы полигондағы өрт ауа сапасына әсер етті ме

Алматы маңындағы полигондағы өрт ауа сапасына әсер етті ме , сурет - Zakon.kz жаңалық 17.09.2025 19:56 Сурет: Алматы облысы әкімдігі
Алматы облысы әкімдігі Алматы-Қонаев автожолының 35-шақырымындағы тұрмыстық қалдықтар полигонында шыққан өртке байланысты жақын маңдағы елді мекендерде жүргізілген ауа сапасына санитарлық-эпидемиологиялық мониторингтің нәтижесімен бөлісті, деп хабарлайды Zakon.kz.

15–16 қыркүйек күндері 288 сынама алынып, олардың бір бөлігінде шекті мәннен асып кеткен көрсеткіштер анықталды. Осыған орай тұрғындарға, әсіресе балалар мен қарттарға және тыныс алу жолдарының созылмалы ауруы бар адамдарға алдын алу шараларын сақтау жөнінде нұсқаулық берілді.

Әкімдік ақпаратынша, 17 қыркүйекте сол нүктелерде жүргізілген қайта тексерулер нормаларға сай нәтижелер көрсетті. Қазіргі таңда ауа сапасы желдің бағытына байланысты тұрақты түрде қадағалануда.

"Маңыздысы, 15–17 қыркүйек аралығында улану жағдайлары тіркелмеген және медициналық мекемелерге шағымданғандар болмаған. Зардап шеккендер жоқ",- делінген ақпаратта.

Бұған дейін Қазақстанның ұны АҚШ нарығына шыққандығын жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қазақстанда жұмыскерлердің еңбек өтіліне қатысты деректер жоғалып жатыр – депутат
20:41, Бүгін
Қазақстанда жұмыскерлердің еңбек өтіліне қатысты деректер жоғалып жатыр – депутат
Депутат қайғылы оқиғаларға байланысты ата-аналардың жауапкершілігін күшейтуді ұсынды
19:19, Бүгін
Депутат қайғылы оқиғаларға байланысты ата-аналардың жауапкершілігін күшейтуді ұсынды
Қазақстандықтардың деректерінің таралуы: жекеменшік меджүйелерді енді ҰҚК бақылайды
18:15, Бүгін
Қазақстандықтардың деректерінің таралуы: жекеменшік меджүйелерді енді ҰҚК бақылайды
