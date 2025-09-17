Өскемен прокуроры қызметінен уақытша шеттетілді - тергеу жүріп жатыр
Өскемен қаласының прокуроры Тимур Шақпантаев қызметінен уақытша шеттетілді, деп хабарлайды Zakon.kz.
KTK ақпаратына сүйенсек, Тимур Шақпантаев қол астындағы қызметкерлерді ұрып-соқты деген ақпарат тараған болатын. Осы деректің рас-өтірігін анықтау үшін прокурорға қатысты тергеу басталған.
"Қала прокуроры қызметкерлерді ұрды деген әңгіме әлеуметтік желіде желдей есті. Тіпті Тимур Шақпантаевтың үстінен қылмыстық іс қозғалғаны туралы ақпарат таратылуда. Алайда полиция әзірге ешқандай түсініктеме берген жоқ",-делінген басылымның ақпаратында.
Ал облыстық прокуратура әріптестеріне қатысты қызмет тексерісі жүргізіліп жатқанын айтады. Сондықтан қала прокуроры уақытша қызметінен шеттетілді. Ал қылмыстық іс жайлы тіс жармады.
