Қоғам

Астананың төрт ауданында 18 қыркүйекте жарық болмайды

Лампочка, лампочки, свет, отключение света, электричество, электроэнергия, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.09.2025 09:40 Фото: unsplash
"Астана-РЭК" АҚ елордада электр энергиясын жоспарлы түрде ажырататынын хабарлады, деп жазады Zakon.kz.

Байқоныр ауданы

27 қыркүйекке дейін күн сайын сағат 09:30-дан 17:30-ға дейін жарық Елек өткелінде, Ынталы, Кентау және Кеншілер көшелерінде болмайды.

Сарыарқа ауданы

23 қыркүйекке дейін сағат 09:30-дан 18:00-ге дейін Дулатов, Карталы және Құрақты көшелерінде жарық болмайды.

9 қазанға дейін күн сайын сағат 09:30-дан 18:30-ға дейін Көктал тұрғын алабында, Өркен, Болашақ, Жетісу, Байқоныр, Көкжиек, Ақтау, Бабатайұлы, Аққоған көшелерінде жарық болмайды.

25 қыркүйекке дейін сағат 09:00-ден 18:00-ге дейін Көкталда, Жаңақоныс, Естай көшелері мен Жарқөл өткелінде электр қуаты болмайды.

19 қыркүйекке дейін монтаждау жұмыстарына байланысты сағат 09:30-дан 10:00-ге дейін және 17:00-ден 18:00-ге дейін Кербезқыз, Сонар, Батығай, Болашақ, Байқоңыр көшелерінде, сондай-ақ Құршым өткелінде және 12-59 көшесінде жарық сөнуі мүмкін.

Алматы ауданы

18 қыркүйекте сағат 09:00-ден 17:30-ға дейін ағаштарды кесуге байланысты Оңтүстік-Шығыс тұрғын алабында, Тайқазан, Бұлбұл, Өзбек Әли Жәнібек, Ахметбеков, Қобыз, Сарын көшелерінде, Шынырау өткелінде жарық болмайды. Сондай-ақ осы уақытта Ақарыс пен Мустафин көшелерінде де жарық сөнеді.

Сағат 10:00-ден 11:00-ге дейін "Тұмар" тұрғын үй кешені және Тәуелсіздік даңғылы бойындағы 38/2 үй электр қуатынсыз қалады.

Есіл ауданы

18 қыркүйекте сағат 09:30-дан 17:00-ге дейін ағаштарды кесу жұмыстарына байланысты Чубары тұрғын алабында, сондай-ақ Оңдасынов, Алпамыс батыр және Космонавтар көшелерінде жарық болмайды.

Компания тұрғындарды өз істерін жоспарлау кезінде осы кестені ескеруге шақырды.

Бұған дейін Астанада 170 аула мен қоғамдық кеңістік абаттандырылатыны хабарланған еді.

