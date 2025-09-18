#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
541.01
640.34
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
541.01
640.34
6.52
Қоғам

Ақмола облысында 33 азаматқа жалақы бойынша берешек өтелді

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , сурет - Zakon.kz жаңалық 18.09.2025 11:26 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Ақмола облысы прокуратурасының шараларымен 33 азаматқа жалақы бойынша берешек өтелді.

Есіл ауданы прокуратурасымен әлеуметтік жағдайды бақылау барысында кәсіпорынның бірінде 33 қызметкеріне жалпы сомасы 12 млн теңгеге жуық жалақының төленбеу фактісі анықталды.

Аудан прокуроры жедел шаралар қабылдап, бірнеше күн ішінде жалақы бойынша берешек толық өтелді.

Аудан прокуратурасы осындай жағдайлардың алдын алу жұмыстарын жалғастыруда.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
18 қыркүйектегі Астана мен Алматыдағы айырбастау пунктеріндегі валюта бағамдары
10:56, Бүгін
18 қыркүйектегі Астана мен Алматыдағы айырбастау пунктеріндегі валюта бағамдары
Қазақстандағы көпбалалы отбасыларға берілетін жәрдемақы: Еңбек министрлігі мөлшері мен шарттарын атады
10:11, Бүгін
Қазақстандағы көпбалалы отбасыларға берілетін жәрдемақы: Еңбек министрлігі мөлшері мен шарттарын атады
Астананың төрт ауданында 18 қыркүйекте жарық болмайды
09:40, Бүгін
Астананың төрт ауданында 18 қыркүйекте жарық болмайды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: