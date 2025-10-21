Алматыда тоғыз айда 130 миллион теңгеден астам жалақы берешегі өтелді
Бұл туралы Өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз конференциясында Алматы қалалық Еңбек инспекциясы комитеті департаментінің басшысы Серік Оразбеков мәлімдеді.
Азаматтардың еңбек құқықтарын қорғау мақсатында жыл басынан бері мемлекеттік еңбек инспекторлары 634 жоспардан тыс тексеру жүргізді. Нәтижесінде 638 құқық бұзушылық анықталды. Оның ішінде 603-і еңбек қатынастарына, 34-і еңбек қауіпсіздігіне, ал бір жағдай жұмыспен қамтуға қатысты болды.
Жұмыс берушілерге 414 нұсқама беріліп, олардың 97,3%-ы орындалды. Заң бұзған 335 ұйым мен кәсіпкерге 62,8 миллион теңге айыппұл салынып, оның 44,4 миллионы өндірілді.
Жыл басынан бері еңбек инспекциясына 5 мыңнан астам өтініш түсті. Заң талаптарын түсіндіру үшін 7 кездесу ұйымдастырылып, 422 адам кеңес алды. БАҚ-та еңбек құқығы жөнінде 6 материал жарияланды.
2025 жылы қаладағы 52 ұйым жұмысшыларына 130,7 млн теңге қарызын өтеді. Мысалы, "Казэлектропривод" ЖШС 27 қызметкерге 24,4 миллион теңге, ал банкрот болған "ДК Кардинал" ЖШС 35 адамға 41,1 миллион теңге төледі.