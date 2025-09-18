#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Қоғам

Әйел әлеуметтік желідегі танысын 5 млн теңгеге қарызға батырды

Фото: pxhere
Қазақстандық әйел болашақ күйеуінің туыстарын алдап, жауапқа тартылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Өңірлік соттың баспасөз қызметі таратқан ақпаратқа сәйкес, бұған дейін бірнеше рет сотталған әйел жалған есіммен әлеуметтік желіде ер адаммен танысып, онымен қарым-қатынас орнатып, қалыңдық ретінде Арқалық қаласына қоныс аударған.


"2024 жылдың желтоқсанынан 2025 жылдың ақпанына дейін ол жәбірленушілер – күйеу жігіт пен оның туыстарының сенімін пайдаланып, бірнеше микроқаржылық ұйымнан олардың атына несие рәсімдеген. Алынған қаражатты жеке қажеттіліктеріне жұмсаған", – делінген сот хабарламасында.

Нәтижесінде тоғыз жеке тұлға мен жеті заңды тұлға зардап шегіп, жалпы материалдық шығын шамамен 5 млн теңгені құрады.

Сот үкімімен әйел алаяқтық жасағаны үшін кінәлі деп танылып, орташа қауіпсіздік мекемесінде 5 жылға бас бостандығынан айырылды. Жәбірленушілердің материалдық шығынды өндіру туралы азаматтық талап-арыздары да қанағаттандырылды.

Айыпталушы сот үкімімен келіспей, апелляциялық шағым түсіргенімен, үкім өзгеріссіз қалдырылып, заңды күшіне енді.

Бұған дейін Алматыда алматылықтарды балаларын 100% шетелдік ЖОО-ларға түсіремін деп сендіріп, 168 млн теңге жымқырған алаяқ сотталған болатын.

