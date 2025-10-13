#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
537.77
622.95
6.65
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
537.77
622.95
6.65
Оқиғалар

Балам жарақат алды деп, ақша сұраған әйелдің өтірігі әшкере болды

Деньги, тенге, калькулятор, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.10.2025 15:39 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Астанада 31 жастағы әйел әріптестерін алдап, баласын "емдетемін" деген сылтаумен ақша жинағаны үшін жауапқа тартылуда, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қалалық полиция департаментінің мәліметінше, оқиға 2025 жылдың 13 қазанында белгілі болды. Декреттік демалыста отырған әйел жұмыс орнына хабарласып, әріптестеріне баласының терезеден құлап, жансақтау бөлімінде жатқанын айтқан.


"Әріптестері баланың жағдайына алаңдап, көмектесуді ұйғарып, оның шотына ақша аударған. Кейін әріптестердің бірі әйелдің жұбайына хабарласып, жағдайды анықтаған кезде, ер адам баласының аман-есен екенін айтып, ақпаратты жоққа шығарған. Тексеру барысында әйел жиналған ақшаны өз қажеттіліктеріне, соның ішінде Түркияға демалысқа баруға жұмсағаны анықталды", – делінген полиция хабарламасында.

Аталған дерек бойынша әйелге қатысты "Алаяқтық" бабымен қылмыстық іс қозғалды.

Бұған дейін тағы бір астаналық дәрігердің мүгедектік рәсімдеуге көмектесемін деп, азаматтарды алдап келгені хабарланған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстан семсерлесуден "Мықтылар турнирінде" үш алтын медаль жеңіп алды
19:31, Бүгін
Қазақстан семсерлесуден "Мықтылар турнирінде" үш алтын медаль жеңіп алды
Үндістандық әйел діни рәсімді сылтауратып танысының баласын ұрлап кеткен
13:17, 02 қыркүйек 2025
Үндістандық әйел діни рәсімді сылтауратып танысының баласын ұрлап кеткен
Әйел әлеуметтік желідегі танысын 5 млн теңгеге қарызға батырды
13:17, 18 қыркүйек 2025
Әйел әлеуметтік желідегі танысын 5 млн теңгеге қарызға батырды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: