Қоғам

Алматыда салықтан жалтарған қылмыстық топ мүшелері түрмеге қамалды

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.09.2025 13:37 Фото: freepik
Алматыда жалған шот-фактураларды пайдалану арқылы салықтан жалтаруға байланысты қылмыстық іс тергеліп аяқталды. Бұл туралы 2025 жылдың 18 қыркүйегінде қалалық прокуратура мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қадағалаушы органның дерегінше, заңсыз әрекеттердің салдарынан мемлекетке аса ірі көлемде – 686 млн теңге шығын келген.

Тергеу барысында бір топ адамның тауар, жұмыс және қызмет көрсетпей-ақ жалған шот-фактура рәсімдеу арқылы қылмыстық схема ұйымдастырғаны анықталды.

"Заңсыз әрекеттердің ізін жасыру және салықтық бақылаудан жалтару үшін жалған бірігу рәсімделіп, одан кейін құжаттар ресімделген серіктестік формалды түрде таратылған", – делінген прокуратура хабарламасында.

Қалалық прокуратураның араласуынан кейін бұл заңсыз бірігу күші жойылды. Факт бойынша дерек сотқа дейінгі тергеп-тексерулердің бірыңғай тізіліміне тіркелді.

Сот алты қатысушыны ҚР Қылмыстық кодексінің:

  • 216-бабы (жалған шот-фактураларды жазып беру),
  • 262-бабы (ұйымдасқан қылмыстық топ құру және оған басшылық жасау) бойынша кінәлі деп таныды.

Сот шешімімен олар кінәсінің ауырлығына қарай 6 жылдан 8 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айырылды.

Еске салсақ, бұған дейін Алматыда балаларды шетелдік жоғары оқу орындарына 100% қабылдатамын деп уәде беріп, 168 млн теңге жымқырған алаяққа үкім шыққаны хабарланған болатын.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
