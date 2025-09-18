#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
541.01
640.34
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
541.01
640.34
6.52
Қоғам

"Бүркіт" арнайы жасағының жауынгері 17 жасар жасөспірімді соққыға жыққан

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои, конфликт, бой, борьба, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.09.2025 14:46 Фото: pexels
Әлеуметтік желілерде қазақстандық әйелдің шағымы жарияланды. Әйелдің айтуынша, "Беркут" арнайы жасақтың жауынгері 17 жастағы ұлын ұрып, қымбат ұялы телефонын тартып алған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Автор өз оқиғасымен бөлісіп, істің әділ қаралатынына үміттенгенін жеткізген.

Оның сөзіне қарағанда, 2025 жылдың қаңтарында 17 жастағы жасөспірім қыздың шақыруымен оның үйіне барған.

"Олар оңаша қалғаннан кейін көп ұзамай біреу есікті қағады. Бұл – қыздың ағасы болып шықты, ол "Бүркіт" арнайы бөлімінде қызмет етеді. Қыз жігітке диванның астына жасырынуды айтқан, бірақ ағасы құжаттарын аламын деген сылтаумен кіріп, оны тауып алған. Кейін, ұрып-соғып, қымбат ұялы телефонын тартып алған", – делінген Telegram-арна Qumash-тағы жазбада.

Әйел сот әскеридің жағында болып кетуі мүмкін деген алаңдаушылық білдіріп, отбасының әділдік пен өтемақыға қол жеткізе алмай қалатынын айтқан.

Zakon.kz тілшісі әскери соттың баспасөз қызметінен пікір алды.

Онда істің Ақмола гарнизонында қаралып жатқанын растады.

"Қазіргі таңда іс қарауы жәбірленушінің науқастануына байланысты 2025 жылдың 22 қыркүйегіне қалдырылды", – деп толықтырды соттың баспасөз қызметі.

Бұған дейін Алматы облысындағы әскери бөлімдердің бірінде 19 жастағы сарбаздың асылып тұрған жерінен табылғаны хабарланған. Аталған дерекке қатысты қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жүргізілуде.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Шерзаттың ісі: сотталушы тараптың өкілдері жарыссөзге қатысып, кезек-кезек сөз алды
18:03, 02 маусым 2025
Шерзаттың ісі: сотталушы тараптың өкілдері жарыссөзге қатысып, кезек-кезек сөз алды
Шерзаттың ісі: прокурорлар кінәлілер үшін бас бостандығынан айырудың ең жоғары мерзімдерін белгілеуді сұрады
11:47, 02 маусым 2025
Шерзаттың ісі: прокурорлар кінәлілер үшін бас бостандығынан айырудың ең жоғары мерзімдерін белгілеуді сұрады
"Шерзаттың өліміне оның да қатысы болуы мүмкін": адвокаттар куәгердің жауабында қайшылықтар бар екенін айтты
14:45, 28 сәуір 2025
"Шерзаттың өліміне оның да қатысы болуы мүмкін": адвокаттар куәгердің жауабында қайшылықтар бар екенін айтты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: