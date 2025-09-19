#Қазақстан
Қоғам

Павлодар облысында мал ұрлығына қатысы бар күдіктілер ұсталды

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.09.2025 12:46 Фото: Zakon.kz
Полицияға Павлодар ауданының тұрғыны ауылдан 7 шақырым жердегі мал айдау алаңынан түнгі сағат 02:30-5:00 аралығында төрт бас ірі қара малын ұрлап кеткені туралы хабарлаған.

Жедел-іздестіру іс-шараларының барысында жедел уәкілдер алдын ала сөз байласу арқылы ірі қара малын ұрлап, сойып, сатып жіберген облыстың үш жас тұрғынын анықтап, ұстады.

"Түскен пайда өз қажеттіліктеріне жұмсалған. Қазіргі уақытта күдіктілердің мал ұрлығының басқа да істеріне қатыстылығын тексеру жұмыстары жүргізілуде. Ұсталғандар үйқамаққа алынды", – дейді Павлодар облыстық полиция департаменті.

Айта кетейік, жыл басынан бері облыс аумағында мал ұрлығының 34 фактісі тіркелген.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
