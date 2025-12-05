Абай облысында полицейлер мал ұрлығының бетін ашты
Аягөз ауданының 24 жастағы тұрғыны полицияға еркін жайылымнан үш бас жылқысын ұрлап кеткені туралы арызданған. Келтірілген материалдық шығын көлемі 1 200 000 теңгені құрады.
Жедел іздестіру іс-шаралары барысында криминалдық полиция бөлімінің қызметкерлері жасалған ұрлыққа қатысы бар 47 жастағы жергілікті тұрғынды анықтады.
Тергеу барысында күдіктіден заттай дәлелдемелер тәркіленіп, ол өз іс-әрекетін мойындады. Қазіргі уақытта мал ұрлығы фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізілуде.
Күдіктіге келуге міндеттеме тағайындалды. Полиция атқарылып жатқан жұмыстардың басым бағыттарының бірі – мал ұрлығы фактілерімен күрес екенін ескертеді.
Мұндай барлық құқық бұзушылықтар қатаң бақылауда.
Сондай-ақ полиция қызметкерлері мал иелерінің де өз тарапынан жануарларға барынша қадағалау орнатып, олардың жоғалу қаупін азайту маңызды екенін еске салады.
