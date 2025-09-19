#Қазақстан
Қоғам

Шымкентте 141 млн теңге жымқырған кибербанда құрықталды

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.09.2025 13:36 Фото: pixabay
Шымкент полицейлері Шымкент, Алматы және Алматы облысы аумағында әрекет еткен интернет-алаяқтар тобын әшкереледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жедел іс-шаралардың нәтижесінде олардың тоғыз интернет-алаяқтық фактісіне қатысы бар екені анықталды.

Келтірілген жалпы залал сомасы 141 млн теңгеден асты.

Барлығы қылмыстық топтың төрт мүшесі ұсталды:

  • ұйымдастырушы – дроптар мен дропповодтардан банктік карталарды алып, ұрланған ақшаны қолма-қол ету процесін бақылап отырған;
  • екі дропповод – дроптарды іздеумен және тартумен айналысқан;
  • ақша тасымалдаушы – қолма-қол ақшаны ұйымдастырушыға жеткізіп отырған.
"Қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеу амалдары жалғасуда", – деп нақтылады Шымкент қалалық ПД баспасөз қызметі.

Қазір күдіктілердің басқа да осыған ұқсас қылмыстарға қатысы бар-жоғы тексерілуде.

Полиция тағы да ескертеді:

"16 қыркүйектен бастап Қазақстанда банктік шоттарға, төлем құралдары мен идентификациялық деректерге заңсыз қол жеткізу, беру немесе сатып алу, сондай-ақ заңсыз аударымдар мен төлемдер жасау үшін қылмыстық жауапкершілік енгізілді".

Бұған дейін Бас прокуратура қазақстандықтарға жаңа киберқауіп туралы ескерту жасаған болатын.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
