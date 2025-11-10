Шымкентте 217 млн теңге көлемінде әлеуметтік төлемдерді жымқырған алаяқтық фактісі ашылды
Фото: Zakon.kz
Шымкент прокуратурасы арнайы әлеуметтік төлемдерді заңсыз алу фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеуді бастады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ведомствоның мәліметінше, қала прокуратурасы әлеуметтік төлемдердің заңдылығын талдау барысында У. есімді азаматшаның заңсыз әрекеттері анықталған.
Ол жеке кәсіпкерлердің электрондық цифрлық қолтаңба кілттерін пайдаланып, жүкті әйелдерді кәсіпорындарға жалған жұмысқа орналастырып, кейін әлеуметтік төлемдерді заңсыз рәсімдеп, қаражатты өз қажеттіліктеріне жұмсаған.
Прокуратура есептері бойынша, бұл әрекеттер мемлекеттік бюджетке 217 млн теңге шығын келтірген.
"Осы факті бойынша ҚР Қылмыстық кодексінің 190-бабы 4-бөлімі ("Алаяқтық") бойынша сотқа дейінгі тергеу басталып, іс Шымкенттегі экономикалық тергеу департаментіне жолданды. Қазіргі таңда оқиғаның барлық мән-жайын анықтау мақсатында тергеу әрекеттері жүргізілуде", – делінген ресми хабарламада.
Еске салсақ, 2025 жылғы 23 қыркүйекте Түркістан облысында тұрғындардың адрес бойынша әлеуметтік көмек алу үшін қалыпты жалақы мен туыстарын елемегені туралы хабарланған еді.
