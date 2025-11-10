#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
526.02
607.55
6.5
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
526.02
607.55
6.5
Оқиғалар

Шымкентте 217 млн теңге көлемінде әлеуметтік төлемдерді жымқырған алаяқтық фактісі ашылды

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.11.2025 12:51 Фото: Zakon.kz
Шымкент прокуратурасы арнайы әлеуметтік төлемдерді заңсыз алу фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеуді бастады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомствоның мәліметінше, қала прокуратурасы әлеуметтік төлемдердің заңдылығын талдау барысында У. есімді азаматшаның заңсыз әрекеттері анықталған.

Ол жеке кәсіпкерлердің электрондық цифрлық қолтаңба кілттерін пайдаланып, жүкті әйелдерді кәсіпорындарға жалған жұмысқа орналастырып, кейін әлеуметтік төлемдерді заңсыз рәсімдеп, қаражатты өз қажеттіліктеріне жұмсаған.

Прокуратура есептері бойынша, бұл әрекеттер мемлекеттік бюджетке 217 млн теңге шығын келтірген.

"Осы факті бойынша ҚР Қылмыстық кодексінің 190-бабы 4-бөлімі ("Алаяқтық") бойынша сотқа дейінгі тергеу басталып, іс Шымкенттегі экономикалық тергеу департаментіне жолданды. Қазіргі таңда оқиғаның барлық мән-жайын анықтау мақсатында тергеу әрекеттері жүргізілуде", – делінген ресми хабарламада.

Еске салсақ, 2025 жылғы 23 қыркүйекте Түркістан облысында тұрғындардың адрес бойынша әлеуметтік көмек алу үшін қалыпты жалақы мен туыстарын елемегені туралы хабарланған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Ресей шекарасына баратын жолды жөндеген мердігерге 4 млн теңге айыппұл салынды
13:24, Бүгін
Ресей шекарасына баратын жолды жөндеген мердігерге 4 млн теңге айыппұл салынды
Қаржылық мониторинг агенттігі Chia Tai Tianqing қаржы пирамидасын құру фактісі бойынша тергеу бастады
16:34, 20 сәуір 2023
Қаржылық мониторинг агенттігі Chia Tai Tianqing қаржы пирамидасын құру фактісі бойынша тергеу бастады
Прокуратура "Қазақфильмде" 400 миллион теңгенің ұрланғанын әшкереледі
09:43, 19 желтоқсан 2023
Прокуратура "Қазақфильмде" 400 миллион теңгенің ұрланғанын әшкереледі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: