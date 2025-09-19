Алакөлдегі қауіпсіз жолдар: туристер мен жүргізушілерге жадынама таратылды
Бұл жұмысқа тек жергілікті тұрғындар ғана емес, шетелдік туристер де қамтылған. Жол қауіпсіздігі ережелері жөніндегі жадынамалар қазақ, орыс, қытай және ағылшын тілдерінде ұсынылады.
Сапарға шығар алдында жүргізуші автокөліктің техникалық жағдайын, дәрі қобдишасының, өрт сөндіргіштің және апатты тоқтату белгісінің бар-жоғын тексеруі тиіс.
Сондай-ақ барлық азамат өз денсаулығын бағалап, ауа райын ескере отырып, жол бағытын алдын ала жоспарлаған жөн. Жолда жүргенде жылдамдық режимін, қашықтықты және басып озу ережелерін қатаң сақтау керек, әрқашан қауіпсіздік белдігін тағу маңызды.
Шаршаған күйде немесе алкоголь мен есірткі әсерінде көлік жүргізу аса қауіпті. Қараңғы уақытта, қарлы боран, жауын-шашын немесе көктайғақ кезінде ерекше сақтық қажет. Трассаларда жабайы жануарлардың шығу қауіпі бар, сондықтан жылдамдықты азайту қажет.
Тасымалданатын жүктерді басқа жол қозғалысына қауіп төндірмейтіндей етіп берік бекіту керек.
Көлік бұзылған жағдайда немесе жол-көлік оқиғасы болса, авариялық жарықты қосып, ескерту белгісін қою, қажет болған жағдайда жолаушыларды қауіпсіз жерге шығару және шұғыл қызметтерге қоңырау шалу қажет: полиция — "102", жедел жәрдем — "103".