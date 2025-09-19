#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
541.34
640.73
6.53
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
541.34
640.73
6.53
Қоғам

Алакөлдегі қауіпсіз жолдар: туристер мен жүргізушілерге жадынама таратылды

Дорога, трасса, дорожное строительство, дорожная инфраструктура, новая дорога, новая трасса , сурет - Zakon.kz жаңалық 19.09.2025 14:06 Фото: Zakon.kz
Алакөл ауданында Қытаймен шектесетін маңызды көлік тораптарының бірі саналатын Достық станциясында полиция қызметкерлері жол-көлік оқиғаларын азайтуға бағытталған профилактикалық іс-шаралар жүргізіп жатыр.

Бұл жұмысқа тек жергілікті тұрғындар ғана емес, шетелдік туристер де қамтылған. Жол қауіпсіздігі ережелері жөніндегі жадынамалар қазақ, орыс, қытай және ағылшын тілдерінде ұсынылады.

Сапарға шығар алдында жүргізуші автокөліктің техникалық жағдайын, дәрі қобдишасының, өрт сөндіргіштің және апатты тоқтату белгісінің бар-жоғын тексеруі тиіс.

Сондай-ақ барлық азамат өз денсаулығын бағалап, ауа райын ескере отырып, жол бағытын алдын ала жоспарлаған жөн. Жолда жүргенде жылдамдық режимін, қашықтықты және басып озу ережелерін қатаң сақтау керек, әрқашан қауіпсіздік белдігін тағу маңызды.

Шаршаған күйде немесе алкоголь мен есірткі әсерінде көлік жүргізу аса қауіпті. Қараңғы уақытта, қарлы боран, жауын-шашын немесе көктайғақ кезінде ерекше сақтық қажет. Трассаларда жабайы жануарлардың шығу қауіпі бар, сондықтан жылдамдықты азайту қажет.

Тасымалданатын жүктерді басқа жол қозғалысына қауіп төндірмейтіндей етіп берік бекіту керек.

Көлік бұзылған жағдайда немесе жол-көлік оқиғасы болса, авариялық жарықты қосып, ескерту белгісін қою, қажет болған жағдайда жолаушыларды қауіпсіз жерге шығару және шұғыл қызметтерге қоңырау шалу қажет: полиция — "102", жедел жәрдем — "103".

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Полиция туристер мен жүргізушілерге жол қозғалысы қауіпсіздігі ережелерін еске салды
12:49, 18 қыркүйек 2025
Полиция туристер мен жүргізушілерге жол қозғалысы қауіпсіздігі ережелерін еске салды
Бектенов жолдағы өлім-жітім туралы: Көп қайғылы жағдайдың алдын алуға болар еді
20:40, 15 қыркүйек 2025
Бектенов жолдағы өлім-жітім туралы: Көп қайғылы жағдайдың алдын алуға болар еді
Қазақстанда жекешелендіру объектілерін сату ережелері өзгерді
13:57, 15 қыркүйек 2025
Қазақстанда жекешелендіру объектілерін сату ережелері өзгерді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: