Полиция туристер мен жүргізушілерге жол қозғалысы қауіпсіздігі ережелерін еске салды
Барлық іс-шаралар "Қауіпсіз жол" жедел-профилактикалық іс-шарасы аясында және азаматтардың өмірі мен денсаулығын қорғауды басты қағида етіп алған "Заң және тәртіп" тұжырымдамасына сәйкес жүргізілуде.
Облысқа келетін шетелдік туристерге жол қозғалысы ережелері мен жолдағы мінез-құлық тәртібі түсіндіріліп, ыңғайлы тілдерде әзірленген жадынамалар табысталуда. Жүргізушілер мен жүк тасымалдаушыларға арналған жол-көлік оқиғаларының алдын алу бойынша жадынамалар, соның ішінде қытай тілінде де дайындалған.
Сапар алдында: көліктің техникалық жай-күйін тексеру, алғашқы медициналық көмек қобдишасын, өрт сөндіргішті және апаттық тоқтау белгісін дайындау, алдын ала медициналық тексеруден өту, жол жағдайы мен ауа райын ескере отырып, бағытты жоспарлау ұсынылады.
Қозғалыс барысында: белгіленген жылдамдықты сақтау, арақашықтық пен бүйірлік интервалды ұстану, қауіпсіздік белдігін тағу, кенет манёвр жасамау, шаршаған, мас немесе есірткілік әсердегі күйде көлік жүргізбеу – қатаң тыйым салынған.
Түнгі уақытта, жаңбыр, қар немесе көктайғақ кезінде жылдамдықты азайтып, барынша мұқият болу қажет. Өңір трассаларында жабайы жануарлардың шығу қаупі бар, бұл жүргізушілерден қосымша сақтықты талап етеді. Жүктерді тасымалдағанда олардың берік бекітілуі маңызды.
Төтенше жағдай кезінде апаттық дабыл шамын қосу, апаттық тоқтау белгісін қою, қажет болған жағдайда жолаушыларды эвакуациялау, полицияға – "102", жедел жәрдемге – "103" нөмірлеріне хабарласу қажет.
Полицияның профилактикалық жұмыстары Жетісу жолдарында әрбір сапардың тұрғындар мен қонақтар үшін қауіпсіз болуына бағытталған. Жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтау және "Заң және тәртіп" тұжырымдамасының талаптарын орындау – қоғамдық қауіпсіздіктің кепілі мен адам өмірін сақтаудың басты жолы.