#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
541.01
640.34
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
541.01
640.34
6.52
Қоғам

Полиция туристер мен жүргізушілерге жол қозғалысы қауіпсіздігі ережелерін еске салды

Қытаймен шекаралас Жетісу облысында полиция қызметкерлері заңды тәртіпті қамтамасыз етуге және жолдардағы қауіпсіздікті арттыруға бағытталған жүйелі профилактикалық жұмыстарды жалғастыруда., сурет - Zakon.kz жаңалық 18.09.2025 12:49 Сурет: ҚР ІІМ
Қытаймен шекаралас Жетісу облысында полиция қызметкерлері заңды тәртіпті қамтамасыз етуге және жолдардағы қауіпсіздікті арттыруға бағытталған жүйелі профилактикалық жұмыстарды жалғастыруда.

Барлық іс-шаралар "Қауіпсіз жол" жедел-профилактикалық іс-шарасы аясында және азаматтардың өмірі мен денсаулығын қорғауды басты қағида етіп алған "Заң және тәртіп" тұжырымдамасына сәйкес жүргізілуде.

Облысқа келетін шетелдік туристерге жол қозғалысы ережелері мен жолдағы мінез-құлық тәртібі түсіндіріліп, ыңғайлы тілдерде әзірленген жадынамалар табысталуда. Жүргізушілер мен жүк тасымалдаушыларға арналған жол-көлік оқиғаларының алдын алу бойынша жадынамалар, соның ішінде қытай тілінде де дайындалған.

Сапар алдында: көліктің техникалық жай-күйін тексеру, алғашқы медициналық көмек қобдишасын, өрт сөндіргішті және апаттық тоқтау белгісін дайындау, алдын ала медициналық тексеруден өту, жол жағдайы мен ауа райын ескере отырып, бағытты жоспарлау ұсынылады.

Қозғалыс барысында: белгіленген жылдамдықты сақтау, арақашықтық пен бүйірлік интервалды ұстану, қауіпсіздік белдігін тағу, кенет манёвр жасамау, шаршаған, мас немесе есірткілік әсердегі күйде көлік жүргізбеу – қатаң тыйым салынған.

Түнгі уақытта, жаңбыр, қар немесе көктайғақ кезінде жылдамдықты азайтып, барынша мұқият болу қажет. Өңір трассаларында жабайы жануарлардың шығу қаупі бар, бұл жүргізушілерден қосымша сақтықты талап етеді. Жүктерді тасымалдағанда олардың берік бекітілуі маңызды.

Төтенше жағдай кезінде апаттық дабыл шамын қосу, апаттық тоқтау белгісін қою, қажет болған жағдайда жолаушыларды эвакуациялау, полицияға – "102", жедел жәрдемге – "103" нөмірлеріне хабарласу қажет.

Полицияның профилактикалық жұмыстары Жетісу жолдарында әрбір сапардың тұрғындар мен қонақтар үшін қауіпсіз болуына бағытталған. Жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтау және "Заң және тәртіп" тұжырымдамасының талаптарын орындау – қоғамдық қауіпсіздіктің кепілі мен адам өмірін сақтаудың басты жолы.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Абай облысында полиция дрондардың көмегімен жол қозғалысын қадағалауда
11:45, 15 қыркүйек 2025
Абай облысында полиция дрондардың көмегімен жол қозғалысын қадағалауда
ІІМ басшысы "Заң және Тәртіп" қағидаты аясында сүбелі сұхбат берді
13:37, 23 маусым 2025
ІІМ басшысы "Заң және Тәртіп" қағидаты аясында сүбелі сұхбат берді
Тоқаевтың төрағалығымен үкіметтің кеңейтілген отырысы: мәтіндік трансляция
10:53, 28 қаңтар 2025
Тоқаевтың төрағалығымен үкіметтің кеңейтілген отырысы: мәтіндік трансляция
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: