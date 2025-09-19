#Қазақстан
Қоғам

Қазақстандықтар өз балаларын 500 мың теңгеге сатып жатыр: жыл басынан бері 19 іс қозғалды

Новорожденный, новорожденные, младенец, младенцы, ребенок, дети, грудничок, груднички, малыш, малыши, рождаемость, родильный дом, роддом, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.09.2025 15:09 Фото: pexels
Адам саудасына қарсы күрес басқармасы басшысының орынбасары Шынар Күшербаева 2025 жылғы 19 қыркүйекте "Заң және тәртіп: адам саудасына қарсы күрес мәселелері" атты дөңгелек үстел басталар алдында жаңа туылған балалар саудасына қатысты фактілерді жария етті, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Оның мәліметінше, жыл басынан бері балалар саудасы саласында 19 қылмыстық іс қозғалған.

"Барлық осы істер жаңа туылған балаларды асырап алу мақсатында саудалау фактілері бойынша. Мұндай фактілер барлық өңірлерде анықталады, мысалы, Алматыда", – деді Күчербаева.

Спикер мұндай сауданың ең көп таралған схемелерін түсіндірді:

"Бір жағында бала асырап ала алмайтын ата-аналар болса, екінші жағында өз баласынан бас тартқысы келетіндер бар. Сондай-ақ аралықта бұл ісімен табыс табуды көздейтін делдалдар қатысады. Біреу асырауға мүмкіндігі жоқ, біреу баласынан бас тартқысы келеді, кейде жас қыздар жүкті болуды жоспарламағандықтан, материалдық жағдайына байланысты осындай қылмыстарға барады", – деп атап өтті ІІМ өкілі.

Сонымен қатар, ол бір баланың орташа бағасы 500 мың теңгеден 1,5 млн теңгеге дейін екенін айтты.

Бұған дейін біз хабарлағанымыздай, Қазақстанда жыл басынан бері адам саудасы бойынша 141 қылмыстық іс қозғалған.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Шымкент пен Алматы облысында жаңа туған нәрестелерді сатпақ болған
12:44, 27 қараша 2023
Шымкент пен Алматы облысында жаңа туған нәрестелерді сатпақ болған
Медициналық қызмет көрсету лицензиясын беру ережелері жаңартылды
16:38, Бүгін
Медициналық қызмет көрсету лицензиясын беру ережелері жаңартылды
Қала күні қарсаңында Алматыда алғашқы инклюзивті балалар алаңы ашылды
16:25, Бүгін
Қала күні қарсаңында Алматыда алғашқы инклюзивті балалар алаңы ашылды
