Жасанды интеллект қылмыскерлер үшін қауіпті құралға айналуы мүмкін – БҰҰ өкілі
Фото: pexels
Қазақстандағы БҰҰ-ның Көші-қон мәселелері жөніндегі Халықаралық ұйымының өкілдігінің басшысы Серхан Актопрак 2025 жылғы 19 қыркүйекте Астанадағы дөңгелек үстел басталар алдында жасанды интеллект қауіптілігі туралы айтты, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Ол жасанды интеллект дұрыс қолданылған жағдайда керемет мүмкіндіктер беретінін атап өтті.
"Қазіргі уақытта барлық алаңдарда жасанды интеллектке қатысты дұрыс реттілікті енгізу керектігі туралы сөз қозғалып жатыр. Яғни ақпараттың, соның ішінде жеке деректердің заңсыз пайдаланылуына жол бермейтін механизмдер мен тәсілдер қажет. Жеке деректерді қорғауды қамтамасыз ету керек", – деді Актопрак.
Алайда, оның пікірінше, ЖИ дұрыс қолданылмаса, қылмыскерлер оны жоғары тәуекел тобындағы адамдарды анықтау және бақылау үшін пайдалана алады.
"Олардың деректері жоғары тәуекелдегі адамдарды нақты мақсатпен анықтау және олардың органдары мен жеке мәліметтерін өз мүддесіне пайдалану үшін қолданылуы мүмкін", – деді спикер.
Бұған дейін біз хабарлағанымыздай, Қазақстанда 2025 жылдың басынан бері адам саудасы бойынша 141 қылмыстық іс қозғалған.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript