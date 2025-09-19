#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Қоғам

Балаларды заңсыз саудалау Қазақстандағы проблеманы айқын көрсетеді – БҰҰ

Новорожденный, новорожденные, младенец, младенцы, ребенок, дети, грудничок, груднички, малыш, малыши, рождаемость, родильный дом, роддом, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.09.2025 15:26 Фото: unsplash
БҰҰ-ның Миграция жөніндегі Халықаралық ұйымының Қазақстандағы өкілі Серхан Актопрак 2025 жылғы 19 қыркүйекте Астанада өткен дөңгелек үстел алдында Қазақстандағы балалар саудасы фактілеріне қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Ол әрбір асырап алу әрекеті заң аясында жүзеге асуы керек екенін атап өтті.

"Кейбір елдерде асырап алу заңды және қалыпты тәжірибе болып табылады. Ал кейбір елдерде бұл заңсыз жүзеге асырылады. Егер Қазақстанда асырап алу заң бойынша мүмкін болса, бірақ үкіметтік талаптарға сәйкес емес жағдайда жүзеге асырылса, онда мәселе туындайды. Адамдар заңсыз жолдарға жүгінсе, бұл проблема бар екендігін көрсетеді", – деді Актопрак.

Оның айтуынша, әрбір жағдай өз алдына ерекше.

"Әр оқиға жеке-жеке және мұқият қаралуы тиіс, себебін түсініп, қалай жүзеге асатынын анықтау қажет. Әрине, үкімет заңсыз жолдардың барлығына назар аударып, оларды реттеуге тырысуы керек. Сондықтан менің ойымша, әр жағдайды жеке қарастыру маңызды", – деп түйіндеді спикер.

Еске салсақ, бүгін біз Қазақстан азаматтарының балаларын 500 мың теңгеге сатқаны туралы жаздық. Биылдан бастап жаңа туған балалар саудасына қатысты 19 қылмыстық іс қозғалған.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
