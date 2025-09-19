#Қазақстан
Қоғам

Үлкен Алматы өзені аумағындағы тас төсеуіштер ұрланып жатыр: әкімдік не дейді

Бизнес-центры в Алматы, БЦ, новостройки в Алматы, высотные дома, жилые дома Алматы, жилой дом, многоквартирные дома, многоквартирный дом, жилье, квартира, новостройка, новостройки, новостройки в Алматы, ЖК в Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.09.2025 21:51 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Алматы әкімдігі Үлкен Алматы өзенінің арнасын қайта жаңарту нысанынан құрылыс материалдарын заңсыз әкету туралы ақпараттарды жоққа шығарды, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Материалдар (брусчатка мен плиталар) әртүрлі нұсқаларды көрсету үшін қосалқы мердігер ұйыммен сатып алынған. Белгілі бір түрі келісілгеннен кейін, қалған үлгілер тапсырыс беруші – Қаланың экология және қоршаған орта басқармасының келісімімен нысаннан шығарылды", – деп хабарлады қала әкімі кеңесшісі Ильзат Акчурин.

Оның айтуынша, бұл жұмыстар үшін ақы төленбеген, бюджет қаражаты жұмсалмаған.

"Осылайша, қайта жаңғыртылып жатқан нысан аумағында заңсыз әрекеттер жасалды деген ақпарат шындыққа сәйкес келмейді. Қазіргі уақытта мердігер ұйым уәкілетті органдарға тиісті өтініш беру үшін құжаттар дайындап жатыр", – деп толықтырды Акчурин.

Бұған дейін Алматыда Денис Тен атындағы көше пайда болатындығын жазғанбыз.

Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
