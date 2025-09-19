#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
541.19
636.44
6.49
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
541.19
636.44
6.49
Қоғам

Жетісуда жасөспірімдерді заңсыз діни сабақтарға тартқандар әшкереленді

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.09.2025 23:08 Фото: akorda.kz
Жетісу облысында “Учаске” жедел-профилактикалық іс-шарасы барысында полиция қызметкерлері ҰҚКД және прокуратурамен бірлесіп, жасөспірімдерді тіркелмеген діни ағымға оқыту әрекетін тоқтатты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы бүгін, 2025 жылғы 19 қыркүйекте ҚР ІІМ баспасөз қызметі мәлімдеді.

"Тексеру кезінде жатақхана ретінде пайдаланылған бөлмелерден шетелдік діни кітаптар мен оқу материалдары табылды. Ұйымдастырушылардың бұрын өздерін қайырымдылық қоры немесе балалар пансионаты ретінде көрсетіп, жасырын сабақтар өткізгені белгілі болды",- делінген ақпаратта.

Айта кетейік, биыл наурыз айында Талдықорған қалалық сотының шешімімен мұндай жалған қайырымдылық ұйымдары мәжбүрлі түрде таратылды.

Тексеру нәтижесінде:

  • кәмелетке толмағандарды заңсыз діни сабақтарға тартқаны үшін діни рәсімдерді ұйымдастырушы әкімшілік жауапкершілікке тартылды;
  • тұрғын үйде тіркеусіз тұрған төрт "ұстазға" қатысты әкімшілік хаттамалар толтырылды;
  • жасөспірімдердің ата-аналары балаларын тәрбиелеу жөніндегі міндеттерін орындамағаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылды;
  • ата-анасы басқа өңірде тұратын бір кәмелетке толмаған жасөспірім кәмелетке толмағандарды бейімдеу орталығына орналастырылды.
"Қазіргі уақытта аталған тұлғалардың әрекеттері бойынша тексеру жалғасуда. Нәтижесінде қолданыстағы заңнамаға сәйкес процессуалдық шешім қабылданады".ҚР ІІМ баспасөз қызметі

Полиция жасөспірімдерді заңсыз діни сабақтарға тарту – заңды өрескел бұзу болып саналатынын және заңда көзделген жауапкершілікке әкеп соғатынын еске салды.

Бұған дейін елордада полицейлердің ер адамның өмірін құтқарып қалғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Алматыда шахматтан балалар арасындағы әлем чемпионаты басталды
22:56, Бүгін
Алматыда шахматтан балалар арасындағы әлем чемпионаты басталды
Алматыда өтіп жатқан Backstreet Boys тобының ауқымды концерті – бейнешолу
22:41, Бүгін
Алматыда өтіп жатқан Backstreet Boys тобының ауқымды концерті – бейнешолу
Шымкентте ойын-сауық орталығы өртеніп, алты адам ауруханаға түсті
22:26, Бүгін
Шымкентте ойын-сауық орталығы өртеніп, алты адам ауруханаға түсті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: