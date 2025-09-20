#Қазақстан
Қоғам

Қызылордада Денсаулық және демалыс саябағында кең көлемде сенбілік өтті

Қызылордада Денсаулық және демалыс саябағында кең көлемде сенбілік өтті, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.09.2025 12:45 Сурет: Қызылорда облысы әкімдігінің баспасөз қызметі
Бүгін Дүниежүзілік тазалық күніне орай Қызылорда қаласындағы Денсаулық және демалыс саябағында кең көлемді сенбілік ұйымдастырылды.

Ауқымды шараға облыстық басқармалар мен мекемелердің қызметкерлері, жастар ұйымдарының белсенділері, еріктілер, сондай-ақ қала тұрғындары қатысып, қоршаған ортаның тазалығы мен көркейтілуіне өз үлестерін қосты.

Сурет: Қызылорда облысы әкімдігінің баспасөз қызметі

Шара барысында саябақтың барлық аумағы қамтылып, қоқыс жиналды, ағаштардың түбі қопсытылып, жасыл желектер суарылды. Сенбілікке қатысушылар демалыс орындарындағы орындықтарды тазалап сынған ағаш бұтақтарын жинады. Сонымен қатар, жас көшеттер отырғызылып, гүлзарлар ретке келтірілді. Бұл жұмыстар саябақтың көркін арттырып қана қоймай, тұрғындарға жайлы демалыс орнының қалыптасуына ықпал етті.

Сурет: Қызылорда облысы әкімдігінің баспасөз қызметі

Жастар белсенділері сенбілік кезінде экологиялық мәдениетті насихаттап, табиғатты қорғаудың маңыздылығын түсіндірді. Олар қоршаған ортаның тазалығын сақтау әр азаматтың міндеті екенін, мұндай іс-шаралар тек сенбілік күндері ғана емес, күнделікті әдетке айналуы керектігін атап өтті.

Сурет: Қызылорда облысы әкімдігінің баспасөз қызметі

Шараға қатысушылардың айтуынша, мұндай сенбіліктер ұжымдық рухты көтеріп, адамдарды біріктіріп қана қоймай, экологиялық мәселелерге бейжай қарамауға тәрбиелейді. Сонымен қатар, қатысушылар бұл игі бастама жыл сайын дәстүрлі түрде жалғасып, жаңа буынға үлгі боларына сенім білдірді.

Сурет: Қызылорда облысы әкімдігінің баспасөз қызметі

Дүниежүзілік тазалық күні аясында өткен сенбілік қоршаған ортаны қорғау, табиғатты аялау, қаланың санитарлық жағдайын жақсарту бағытындағы тұрақты жұмыстың бір бөлігі саналады. Осындай іс-шаралар арқылы қоғамда экологиялық жауапкершілік күшейіп, туған өлкені қорғауға деген сүйіспеншілік арта түседі.

Айдос Қали
