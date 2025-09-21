#Қазақстан
Қоғам

21-23 қыркүйекке арналған еліміздің үш ірі қаласы бойынша ауа райы болжамы

Күз, ауа райы болжамы, Астана, Алматы, Шымкент, 21 қыркүйек, 22 қыркүйек, 23 қыркүйек, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.09.2025 12:56 Сурет: pixabay
"Қазгидромет" РМК мамандары Астана, Алматы және Шымкент қалалары бойынша алдағы үш күнге, атап айтқанда, 2025 жылғы 21-23 қыркүйек аралығына арналған ауа райы болжамымен бөлісті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Астана

  • 21 қыркүйек: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Желдің екпіні - 7-12 м/с. Ауа температурасы түнде: +4...+6°C, күндіз: +19...+21°C.
  • 22 қыркүйек: аспан бұлтты, жаңбыр жауады. Желдің екпіні - 15-18 м/с. Ауа температурасы түнде: +9...+11°C, күндіз: +17...+19°C.
  • 23 қыркүйек: аспан бұлтты, аздап жаңбыр жауады. Желдің екпіні - 9-14 м/с, кей тұста - 15-20 м/с. Ауа температурасы түнде: +6...+8°C, күндіз: +15...+17°C.

Алматы

  • 21 қыркүйек: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде: +8...+10°C, күндіз: +21...+23°C.
  • 22 қыркүйек: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Желдің екпіні - 3-8 м/с, кей тұста - 15 м/с. Ауа температурасы түнде: +11...+13°C, күндіз: +24...+26°C.
  • 23 қыркүйек: аспан бұлтты, аздап жаңбыр жауады, найзағай ойнайды. Желдің екпіні - 3-8 м/с, кей тұста - 15-18 м/с. Ауа температурасы түнде: +13...+15°C, күндіз: +18...+20°C.

Шымкент

  • 21 қыркүйек: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Желдің екпіні - 8-13 м/с. Ауа температурасы түнде: +13...+15°C, күндіз: +31...+33°C.
  • 22 қыркүйек: аспан бұлтты, түнде аздап жаңбыр жауады, найзағай ойнайды. Желдің екпіні - 8-13 м/с, кей тұста - 15-20 м/с. Ауа температурасы түнде: +17...+19°C, күндіз: +23...+25°C.
  • 23 қыркүйек: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Желдің екпіні - 8-13 м/с. Ауа температурасы түнде: +11...+13°C, күндіз: +23...+25°C.

Бұған дейін синоптиктер, бүгін 21 қыркүйекте еліміздің тоғыз қаласында ауа сапасы нашарлайтынын ескерткен болатын.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
