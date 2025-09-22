Қазақстанда жүйеқұраушы кәсіпорындардың жаңартылған тізімі жария етілді
Zakon.kz хабарлауынша, 2025 жылғы 11 қыркүйекте Өнеркәсіп және құрылыс министрінің бұйрығымен жүйеқұраушы кәсіпорындардың тізімі бекітілді.
Жалпы елдің барлық өңірінен 101 кәсіпорын енгізілді. Олардың ішінде:
Астанада:
- "Тау-Кен Алтын" ЖШС
- "Кока-кола Алматы боттлерс" бірлескен кәсіпорны ЖШС филиалы
- "Локомотив құрастыру зауыты" АҚ
- "Электровоз құрастыру зауыты" ЖШС
- "Транспортейшн Глоубель ЭЛ-ЭЛ-СИ" компаниясының ҚР филиалы
Алматыда:
- "Hyundai Trans Kazakhstan" ЖШС
- "Лотте Рахат" АҚ
- "Евразиан Фудс Корпорэйшн" АҚ
- "Hyundai Trans Auto" ЖШС
Шымкентте:
- "Петро Қазақстан Ойл Продактс" ЖШС
- "Химфарм" АҚ
- "Стандарт цемент" ЖШС
- "Qazalpack" ЖШС
Бұйрық қол қойылған күннен бастап күшіне енеді.
Бұған дейін әрекет еткен жүйеқұраушы кәсіпорындардың тізімі жойылды. Ол тізімде 350-ден астам ұйым болған. Оның ішінде тау-кен, құрылыс, сауда және коммуналдық кәсіпорындар да бар еді.
Еске сала кетейік, жүйеқұраушы кәсіпорындарға өңдеу өнеркәсібіндегі өндіріс көлемі облыстың, республикалық маңызы бар қаланың немесе астананың жиынтық өндіріс көлемінің 3%-дан асатын кәсіпорындар жатады.
