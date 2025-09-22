#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+24°
$
542.67
638.89
6.51
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+24°
$
542.67
638.89
6.51
Қоғам

Павлодар облысында полицейлер қараусыз мал иелерін анықтады

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.09.2025 14:28 Фото: Zakon.kz
Павлодар облысы Ертіс ауданында "Қауіпсіз жол" іс-шарасы барысында автожол бойында қараусыз жайылып жүрген 25 жылқы анықталды.

Полиция қызметкерлері мал иелерін жауапқа тартып, мұндай жағдайдың жол-көлік оқиғасына әкеп соғуы мүмкін екенін ескертті.

"Қауіпсіз жол" жедел-алдын алу іс-шарасы барысында Ертіс ауданы аумағында учаскелік полиция инспекторы Ертіс ауылы маңындағы автожолда қараусыз жайылып жүрген 25 жылқыны анықтады. Бұл жағдай көлік жүргізушілері үшін жол-көлік оқиғасына әкеп соқтыруы әбден мүмкін еді.

"Полицияға хабар түскеннен кейін учаскелік инспектор мал иелерін анықтап, ауыл шаруашылығы жануарларын жаю қағидаларын бұзғаны үшін әкімшілік іс қозғалды", – дейді Павлодар облысы Ертіс ауданы жергілікті полиция қызметінің бастығы Атығай Айғазинов.

Айта кетерлігі, жыл басынан бері Ертіс ауданында автожолдарда және қараусыз жайылымдарда жүрген 100-ден астам мал арнайы тұрақтарға қамалған. Сондай-ақ ауыл шаруашылығы жануарларын жаю ережесін бұзған 76 мал иесі әкімшілік жауапкершілікке тартылды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Павлодар облысында мыңға жуық мал иесі жауапқа тартылды
12:39, 24 шілде 2025
Павлодар облысында мыңға жуық мал иесі жауапқа тартылды
Тоқаевтың ұлт газетіне кеңейтілген сұхбат берді
09:02, 03 қаңтар 2025
Тоқаевтың ұлт газетіне кеңейтілген сұхбат берді
Павлодар облысында жылқы мен жеңіл көлік соқтығысып, 5 адам зардап шекті
19:55, 11 тамыз 2023
Павлодар облысында жылқы мен жеңіл көлік соқтығысып, 5 адам зардап шекті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: