#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
542.67
638.89
6.51
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
542.67
638.89
6.51
Қоғам

Алматыда нөсер жауып, қатты жел көтеріледі

Дождь, дожди, осадки, ливень, ливни, зонтик, зонт, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.09.2025 09:53 Фото: unsplash
Алматы тұрғындары мен қонақтарына алдағы қолайсыз ауа райы туралы ескерту жасалды. Синоптиктердің болжамына сәйкес, 2025 жылдың 23-24 қыркүйегінде қалада нөсер жауын жауып, екпінді жел соғады, деп хабарлайды Zakon.kz.

РМҚ "Қазгидромет" мәліметінше:

  • 23 қыркүйекте сағат 05:00-ден бастап 24 қыркүйектің таңына дейін Алматыда жауын-шашын болады, кей жерлерде қатты жаңбыр күтіледі – 20 мм-ге дейін. Желдің екпіні секундына 18 метрге жетеді. Күндіз ауа температурасы +17…+19 °С болады.
  • 24 қыркүйек күні түнде жаңбыр сақталады, күндіз – жауын-шашынсыз. Желдің жылдамдығы 3–8 м/с. Ауа температурасы түнде +10…+12 °С, күндіз +18…+20 °С.

Осыған байланысты қалада коммуналдық және жедел қызметтердің тәулік бойы кезекшілігі ұйымдастырылды. Жұмысқа 123 арнайы техника, 74 мотопомпа, 20 ассенизаторлық машина (оның ішінде 13-і ықтимал су басу аймақтарына қойылған), сондай-ақ 75 жедел бригада — 425 жол жұмысшысы мотопомпалармен және қажетті құрал-жабдықтармен тартылды.

Еске сала кетейік, 16 қыркүйекте Алматыда күзгі нөсер жауын жауып, 15 мм-ге дейін жауын-шашын түскен еді. Бұл айлық норманың жартысынан астамын құрады. Қаланың жоғарғы бөлігінде арықтардың толып кетуінен көшелерді су басты. Сонымен қатар, Аманжол көшесінде жолдың шайылуы салдарынан 13 көлік асфальт астына түсіп кеткен болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
"Қар аралас жаңбыр жауады". Қазақстанның басым бөлігінде дауылды ескерту жарияланды
21:59, 22 қыркүйек 2025
"Қар аралас жаңбыр жауады". Қазақстанның басым бөлігінде дауылды ескерту жарияланды
21-23 қыркүйекке арналған еліміздің үш ірі қаласы бойынша ауа райы болжамы
12:56, 21 қыркүйек 2025
21-23 қыркүйекке арналған еліміздің үш ірі қаласы бойынша ауа райы болжамы
Қар және +25°C: Алматыдағы келесі аптаға арналған ауа райы болжамы
18:47, 19 қыркүйек 2025
Қар және +25°C: Алматыдағы келесі аптаға арналған ауа райы болжамы
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: