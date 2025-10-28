Қар жауып, қатты жел тұрады. "Қазгидромет" 29 қазанға арналған ауа райы болжамын жариялады
Сурет: freepik
Қазақстанда алдағы сәрсенбіде, 2025 жылы 29 қазанда жауын-шашын, кей жерде қатты жауын-шашын, сондай-ақ тұман болып, жел екпін алады деп күтіледі. "Қазгидромет" РМК-ның баспасөз қызметі ауа райы болжамын ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Оған сәйкес, антициклон әсерінен Қазақстанның тек солтүстігінде, шығысында және орталығында жауын-шашынсыз ауа райы сақталады.
"Қазақстанның қалған аумағында солтүстік-батыс циклонының және онымен байланысты атмосфералық фронтальды бөліктердің ықпалымен жаңбыр жауады, батыста нөсер жаңбыр құяды, түнде оңтүстік-шығыстың таулы аймақтарында жаңбыр мен қар түрінде жауын-шашын болады. Республикамыздың басым бөлігінде тұман түседі, оңтүстік-батыста, оңтүстікте, оңтүстік-шығыста екпінді жел тұрады деп күтіледі"."Қазгидромет" РМК-ның баспасөз қызметі
Республикамыздың бірқатар өңірлерінде:
- өрт қаупі жоғары - Ұлытау облысында, Атырау облысының солтүстік-шығысында, оңтүстік-шығысында, Ақтөбе облысының оңтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде, Жамбыл өңірінің орталығында, Алматы, Қарағанды облыстарының батысында, Қостанай және Ақмола облыстарының оңтүстік-батысында, Маңғыстау облысының батысында, оңтүстігінде, Қызылорда облысының солтүстігінде, орталығында , Жетісу облысында, Абай облысының оңтүстігінде,
- төтенше өрт қаупі – Қызылорда, Түркістан облыстарында, Атырау облысының шығысында, Жамбыл облысының батысында, солтүстігінде, Ақтөбе өңірінің батысында, солтүстік-шығысында, орталығында, Алматы облысының солтүстігінде, Қостанай өңірінің оңтүстігінде және Ұлытау облысында.
Бұған дейін "Қазгидромет" РМК 28-30 қазан аралығында Қазақстанның ірі қалалары, яғни Астанада, Алматыда және Шымкентте ауа райы қандай болатынын айтып, өз болжамдарымен бөліскен болатын.
