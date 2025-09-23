#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
542.67
638.89
6.51
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
542.67
638.89
6.51
Қоғам

Қазақстандық жылдамдықты асырғаны үшін салынған айыппұлды сот арқылы алып тастады

Камеры видеонаблюдения, камера видеонаблюдения, видеонаблюдение, камеры Сергек, камера Сергек, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.09.2025 14:08 Фото: Zakon.kz
Түркістан облысының мамандандырылған ауданаралық әкімшілік соты облыстық ПД Әкімшілік полиция басқармасының айыппұл төлеу туралы нұсқамасына қатысты медицина қызметкерінің шағымын қарады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Істің мән-жайын 2025 жылғы 23 қыркүйек күні Түркістан облыстық соты мәлімдеді.

Белгілі болғандай, қалалық орталық аурухананың кардиохирургы У. 2025 жылдың 29 маусым күні асқынған инфаркт миокарда диагнозымен науқастың жүрегіне шұғыл түрде ота жасау үшін көлік тізгіндеп ауруханаға жол жүрген. Полиция қызметкерлері, У.-ның басқаруындағы көліктің алдыңғы әйнектеріне перде (шторка) орнатылғаны үшін тоқтатып, ӘҚБтК-нің 590-бабының 5-бөлігімен әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама жасалған.

Содан, полиция қызметкерлері У.-тың өзінің ауыр науқастың жүрегіне жедел ота жасауға асығып тұрғанын біліп, қызметтік автокөлікпен сүйемелдеп алып жүру туралы ұсыныс білдірген.

"У. ұсынысты қабылдап, нәтижесінде Майкотов көшесінде, автокөлікті белгіленген жылдамдықты асырып басқарғаны бойынша, автоматты режимде жұмыс істейтін камераға түсіп, айыппұл төлеу қажеттігі туралы нұсқама шығарылған",- делінген ақпаратта.

Сот, іс құжаттарды зерттеп, шағымданушының, полиция қызметкерлерінің түсініктемелерін сонымен қатар У.-тың ота жасағандығы бойынша құжаттарды қарап, құқық бұзушының әрекетіне баға бере келе, У-дың тарапынан белгіленген жылдамдықты асырып көлік құралын басқару әрекеті өзге адамның өмiрiне, денсаулығына, тiкелей қатер төндiретiн қауiптi жою үшiн асақажеттiлiк жағдайында орын алған деп, ӘҚБтК-нің 37-бабын басшылыққа алып, 17 қыркүйек 2025 жылы сот қалуысымен:

"Түркістан қаласы полиция департаменті әкімшілік полиция басқармасының айыппұл төлеу қажеттігі туралы нұсқаманың күші жойып, іс жүргізуді тоқтатты".

Көлік әйнегінесіндегі пердеге салынған айыппұл У-мен ерікті түрде төленді.

Қаулы заңды күшіне енген жоқ.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Алматыда жаңбыр қашан тоқтайды
14:42, Бүгін
Алматыда жаңбыр қашан тоқтайды
Жамбыл облысындағы резонансты оқиғалар: облыстың бас полицейі қызметінен босатылды
14:30, Бүгін
Жамбыл облысындағы резонансты оқиғалар: облыстың бас полицейі қызметінен босатылды
Ескі үйлердің тұрғындары баспанасыз қалмайды — Алматы әкімі
14:22, Бүгін
Ескі үйлердің тұрғындары баспанасыз қалмайды — Алматы әкімі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: