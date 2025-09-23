#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
542.67
638.89
6.51
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
542.67
638.89
6.51
Қоғам

Алматыда жылу және ыстық су үшін қарызды 31 желтоқсанға дейін өсімпұлсыз өтеуге болады

Батареи, отопление, теплоснабжение, тепло, система отопления, отопительная система, отсутствие отопления, холодные батареи, радиатор, радиатор отопления, радиаторы отопления, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.09.2025 15:33 Фото: freepik
"Алматы жылу жүйесі" ЖШС жылу және ыстық су үшін берешегін өсімпұлсыз өтегісі келетін тұтынушыларға арналған "Қарызды төле – өсімпұлды алып тастаймыз!" акциясының жалғасып жатқанын хабарлайды.

Науқан мерзімі шектеулі екенін еске саламыз, ол 2025 жылы 31 желтоқсанда аяқталады.

Акция басталған күннен бері 760-қа жуық борышкер осы мүмкіндікті пайдаланып үлгерді.

Акция аясында азаматтар өсімпұлдан арылып қана қоймай, мүліктеріне салынған шектеулер мен тыйымдарды алып тастауға, банктік шоттарын бұғаттан шеше алады.

Акцияға қатысу үшін қажетті құжаттар туралы ақпаратты борышкер мына байланыс арналары арқылы ала алады:

  • анықтама қызметі: 341-07-77,
  • WhatsApp: +7 (701) 027-11-20 (тек хабарлама қабылдайды),
  • e-mail: info@alts.kz,
  • немесе тұтынушыларға қызмет көрсету орталықтарына тікелей жүгіну арқылы.

Тұтынушыларға қызмет көрсету орталықтарының мекенжайлары мен байланыс деректері:

  • "Батыс" ТҚКО (Алатау, Әуезов және Наурызбай аудандарына қызмет көрсетеді) – "Ақсай-4" шағынауданы, 51-Б, тел.: 341-05-30, 341-05-31, WhatsApp: +7 (701) 300-70-69, e-mail: batys@alts.kz;
  • "Орталық" ТҚКО (Алмалы және Бостандық аудандарына қызмет көрсетеді) – Шафик Чокин көшесі, 221-В, тел.: 341-05-28, 341-05-29, WhatsApp: +7 (701) 300-70-65, e-mail: ortalyc@alts.kz;
  • "Шығыс" ТҚКО (Жетісу, Медеу және Түрксіб аудандарына қызмет көрсетеді) – Төлебаев көшесі, 26, тел.: 341-05-32, WhatsApp: +7 (701) 300-70-54, e-mail: shygis@alts.kz.

Ескерте кетейік, өсімпұл жылу мен ыстық су үшін берешек толық өтелген жағдайда ғана кешіріледі. Қарызын өтемеген тұтынушылар жылу жүйесінен ажыратылып, берешек сот арқылы өндіріледі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Коммуналдық кәсіпорынға қарыз Алматы тұрғындары енді оны айыппұлсыз төлей алады
14:34, 13 қазан 2023
Коммуналдық кәсіпорынға қарыз Алматы тұрғындары енді оны айыппұлсыз төлей алады
Семейде ертең сабақтар онлайн өтеді
18:20, Бүгін
Семейде ертең сабақтар онлайн өтеді
Қар, жаңбыр мен тұман: Қазақстанды 24 қыркүйекте ауа райы қандай болады
17:20, Бүгін
Қар, жаңбыр мен тұман: Қазақстанды 24 қыркүйекте ауа райы қандай болады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: