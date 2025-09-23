"Алтын-Емел" ұлттық паркіндегі өрт 45 гектар аумақты шарпыды
Жетісу облысында 23 қыркүйекте "Алтын-Емел" ұлттық паркіндегі табиғи өрт сөндірілді. Оны толық жою үшін ТЖМ авиациясы мен облыстың 120 құтқарушысы жұмылдырылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
ТЖД мәліметінше, құтқарушылар Панфилов ауданы Айдарлы ауылынан 15 шақырым жерде орналасқан "Алтын-Емел" мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің аумағындағы табиғи өртті сөндірді.
"Бүгін таңертең ТЖМ "Қазәуеқұтқару" Ми-8 тікұшағы су төгетін құрылғымен жұмылдырылып, жалпы көлемі 72 тонна болатын 24 рет су төкті. Өрт толықтай 45 гектар аумақта сөндірілді", - деп хабарлады Жетісу облысының төтенше жағдайлар департаменті.
Ведомствоның баспасөз қызметінің хабарлауынша, табиғи өртті сөндіруге 120-ға жуық адам және 30-дан астам техника жұмылдырылды.
Сонымен қатар, ТЖМ "Қазәуеқұтқару" тікұшағы да өртті ауыздықтауға көмектесті.
Құтқарушылардың үйлесімді жұмысының арқасында өрттің әрі қарай таралуына жол берілмеді.
Еске салайық, кеше, 22 қыркүйекте, Алматы облысында қоқыс полигонындағы ірі өрт толықтай сөндірілген еді. Құтқарушылар қатты тұрмыстық қалдықтар полигонын бір апта бойы сөндірген болатын.
