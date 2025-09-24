Алматыда Жетісу ауданындағы су құбырының қайта жаңғырту жұмыстары жылыту маусымына дейін аяқталуға тиіс
Оқиға орнында қала әкімі мердігерге жұмыстың кестеден кешігіп жатқанын айтып, қатаң ескерту жасады.
"Жұмыстар кідіріссіз аяқталуға тиіс. Қазанда жылыту маусымы басталады, алда жаңбырлы күндер тұр, бір минутты да жоғалтуға болмайды. Тәулік бойы жұмыс істеңіздер, ешқандай кідіріс болмауы қажет", – деп атап өтті әкім.
Дархан Сатыбалды мердігерлерді жеке жауапкершілікке шақырып, жобаның орындалуы өзінің тікелей бақылауында екенін жеткізді.
Қайта жаңғырту жұмыстары Герцен көшесі бойында – Рысқұлов даңғылынан Вильямс көшесіне дейінгі аралықты қамтиды. Жалпы ұзындығы 1,9 шақырым желінің 847 метрі – магистральдық, ал 1 шақырымнан астамы – абоненттік желі.
Құрылыс-монтаж жұмыстары 2025 жылдың тамызында басталды. Бастапқыда мердігерге қарашаға дейін мерзім берілген болатын. Алайда әкім тапсырмасымен жұмыстар жеделдетіліп, Жетісу ауданының тұрғындары жылыту маусымының басында суға қол жеткізуге тиіс.
Қазіргі таңда 560 метрде топырақ қазылып, 456 метр құбыр төселді, 420 метрде кері толтыру жұмыстары жүргізілді. Сондай-ақ диаметрі 630 мм болатын 12 тармақ құбыр орнатылып, 8 темірбетон құрылғысы қойылды. Барлық кезең аяқталғаннан кейін мердігер шамамен 1 900 шаршы метр жол жабындысын қалпына келтіруге міндетті.
Қайта жаңғырту жұмыстары Жетісу ауданы тұрғындарын үздіксіз әрі сапалы ауыз сумен сенімді түрде қамтуға мүмкіндік береді.