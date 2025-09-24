#Қазақстан
#Халық заңгері
#Халық заңгері
Қоғам

Жаңа Салық кодексі – қосымша құн салығынан кімдер босатылады

НДС, налог на добавленную стоимость, плательщики НДС, ставка НДС, уплата НДС, процент НДС, проценты НДС, добавочный налог, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.09.2025 13:16 Фото: Zakon.kz
2025 жылғы 24 қыркүйекте елордадағы "Қазмедиа орталығында" өткен семинарда ҚР Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитеті төрағасының орынбасары Жанібек Нұржанов жаңа Салық кодексі аясындағы қосылған құн салығына (ҚҚС) қатысты негізгі өзгерістерді баяндады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оның айтуынша, жаңа Салық кодексінде ҚҚС мөлшерлемесі салық салынатын айналым көлеміне 16% болып белгіленді.

"Дәрі-дәрмектерге, медициналық бұйымдарға, сондай-ақ медициналық қызметтерге 2026 жылдан бастап ҚҚС мөлшерлемесі 5% деңгейінде белгіленеді, ал 2027 жылдан бастап – 10% болады. Сонымен қатар, мына жағдайларда ҚҚС-тан босату қарастырылған: міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру (МӘМС) және мемлекеттік тегін медициналық көмек (МӘМС/ТМККК) аясында дәрі-дәрмек сату, осы бағдарламалар шеңберінде көрсетілетін медициналық қызметтер, үкімет бекіткен тізімге сәйкес орфандық және әлеуметтік мәні бар ауруларды емдеу", – деді Нұржанов.

Сондай-ақ, оның айтуынша, 2026 жылдан бастап тұрғын үйді сату немесе жалға беру бойынша қызмет түрлері ҚҚС-тан босатылмайды, яғни бұл жеңілдік жойылады.

"Яғни, тұрғын үйлер мен үй-жайларды салумен айналысатын құрылысшылар үшін келесі жылдан бастап олардың айналымы салық салынатын айналым ретінде танылатын болады. 2026 жылғы 1 қаңтарға дейін басталған құрылыс нысандары бойынша босатулар соңғы өткізуге дейін жалғасады. Салық кодексінде енгізілген кейбір босатулар бар. Бұл – ішкі туризм бойынша туроператорлардың қызметтері. Қазіргі кезде бізде тек кірмелік туризм ғана ҚҚС-тан босатылған. Сонымен қатар, отандық басылымдағы кітаптарды сату, баспа түрінде кітаптарды шығару қызметтері, сондай-ақ археологиялық жұмыстар ҚҚС-тан босатылады", – деп түсіндірді спикер.

Сонымен қатар ол ҚҚС-тан босату импорт кезінде де қолданылатынын атап өтті – бұл босату технологиялық жабдықты, оның құрамдас бөліктері мен қосалқы бөлшектерін қатты пайдалы қазбаларды қайта өңдеу туралы келісім аясында әкелетін ресми даму көмегі саласындағы операторларға қатысты болады.

Сондай-ақ, арнайы салық режимін қолданатын тауарлар мен қызметтерді өткізу бойынша айналым ҚҚС бойынша айналым болып танылмайды – арнайы режимде жұмыс істейтін тұлғалар ҚҚС төлеушісі болмайды.

Бұған дейін Қаржы министрлігі жаңартылған ЭҚЖС (ОКЭД) тізімін алдағы күндері жариялауға уәде берген еді.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
