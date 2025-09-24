Қазақстанда заңды түрде өсірілетін конопля тұқымдары: жаңа реттеу және рұқсаттар
Қазақстан Үкіметі 2025 жылғы 22 қыркүйектегі қаулысымен наркотикалық және психотроптық заттарды өндіру немесе жасауға қатысты емес, өнеркәсіптік мақсаттарда өсіруге рұқсат етілген 218 конопля (каннабис) тұқымын бекітті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Тізімге мыналар енді:
АҚШ тұқымдары:
- Бялобжеске;
- Канда;
- Карманьола Селект;
- Гранди;
- Генола;
- Катани;
- Силезия;
- Унико Б;
- УСО 4;
- Тиборсаллаша;
- Тиса;
- Зенит.
Австралия тұқымдары:
- Банди Джем;
- Хан ФНКью;
- Хан ФНХ;
- Хан НЕ;
- Хан НВ0000;
- Хан КОЛД;
- Морпет.
Германия тұқымдары:
- Анджело;
- Амбассадор;
- Энджи;
- Анка;
- Кармен;
- Краг;
- Дени;
- Георгина;
- Гранди;
- Петера;
- Рак және тағы басқалар (барлығы 46 атау).
Қытай тұқымдары:
- Юнма 1, 2, 3, 4, 5, 7;
- Лунма 1, 2, 3;
- Бама 4;
- Юма 1, 2, 3, 4.
Ресей тұқымдары:
- Гляна;
- МИК;
- Вера;
- Виктория;
- Екатеринодарская;
- Кубанка;
- Омегадар-1, -2;
- Мария;
- Южанка;
- Надежда.
Украина тұқымдары:
- USO-31, -14;
- Гляна;
- Глесия;
- Артемида;
- Гармония;
- Глухивски 51, 85;
- Миколайчик;
- Вик 2020;
- Виктория;
- Глера;
- Зоряна;
- Золотониски 11, 15;
- Золотоноша 11, 15;
- Ника.
Сонымен қатар тізімде Жапония, Италия, Жаңа Зеландия, Канада, Латвия, Венгрия, Мексика, Польша, Румыния, Словакия Республикасы, Финляндия, Франция, Чехия және Эстония тұқымдары да бар.
Бұл қаулы 2025 жылғы 24 қыркүйектен бастап күшіне енеді.
