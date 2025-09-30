Қазақстанда қарасора өсіру шарттарына қойылатын талаптар бекітілді
Сондай-ақ заңды тұлғалардың есірткі құралдары мен психотроптық заттарды өндірумен немесе дайындаумен байланысты емес өнеркәсіптік мақсаттарда өсіруге рұқсат етілген құрғақ салмақта 0,3% - ға дейінгі мөлшерде қарасорадағы (каннабистегі) тетрагидроканнабинолдың (ТГК) рұқсат етілген құрамы анықталды.Талаптар есірткі құралдары мен психотроптық заттарды өндірумен немесе өндірумен байланысты емес өнеркәсіптік мақсаттарда қарасора (каннабис) өсіру шарттарын белгілейді.
Мәселен, өсіру үшін есірткі құралдары мен психотроптық заттарды өндірумен немесе өндірумен байланысты емес, өнеркәсіптік мақсаттарда өсіруге рұқсат етілген қарасора өсімдігінің сорттарының тізіміне енгізілген қарасора сорттарының тұқымдарына рұқсат етіледі.
Қарасора (каннабис) себу үшін пайдаланылатын сорттар мемлекеттік сортты сынауға берілуі және "тұқым шаруашылығы туралы" Заңға сәйкес Мемлекеттік тізілімге енгізілуі керек.
Бұл ретте екінші және кейінгі репродукциялы тұқым себуге жол берілмейді.
Қарасора өсіру лицензия болған жағдайда жүзеге асырылады.
Қарасора дақылдары елді мекендерден, жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарынан және өзге де ауыл шаруашылығы дақылдарының егістерінен кемінде екі километр қашықтықта егіс алқаптарының шекараларын нақты айқындай отырып, қорғау аймағын қамтамасыз ете отырып, учаскенің периметрі бойынша торлы немесе тікенді сыммен қоршауды орната отырып, тәулік бойы күзетуді қамтамасыз ете отырып және бір кіру/шығу жолын белгілей отырып орналастырылуға тиіс.
Қолданар алдында қарасора тұқымдары ТГК құрамының деңгейі белгіленген нормадан аспайтынын растайтын міндетті зерттеуге жатады.
Егіске дайын қарасора тұқымын зерттеу дала жұмыстары басталғанға дейін жүргізіледі.
ТГК құрамына қарасора өсімдіктеріне зерттеу жүргізу вегетациялық кезеңде міндетті болып табылады және келесі мерзімдерде жүзеге асырылады:
- белсенді өсу кезеңінде-себуден 40-45 күн өткен соң;
- егін жинау алдындағы кезеңде – егін жинау басталғанға дейін 90-120 күн өткен соң.
ТГК құрамына қарасора тұқымдары мен өсімдіктерін зерттеуді сот сараптамасы органы лицензия негізінде қарасора (каннабис) өсірумен айналысатын заңды тұлғалардың қаражаты есебінен шарттық негізде жүргізеді.
Зерттеу нәтижелері бойынша сот сараптамасы органы қарасора (каннабис) тұқымдарындағы немесе өсімдіктеріндегі ТГК құрамы туралы маманның қорытындысын ресімдейді.
ТГК құрамының белгіленген деңгейінен асып кеткен жағдайда зерттеу нәтижелері бойынша барлық егіс алаңы тексерілуге тиіс.
Белгіленген деңгейден асатын мөлшерде ТГК бар қарасора дақылдары жойылуға жатады.
Зерттеу жүргізу үшін сот сараптамасы органына зерттеу объектілері – қарасора тұқымдары мен мәдени өсімдіктері ұсынылады.
Қарасора (каннабис) өсімдіктерінің іріктелген үлгілерін өсімдік тектес заттардың қасиеттеріне (органикалық компоненттердің тотығуы, құрамның өзгеруі, шірік өзгерістерге ұшырауы) байланысты зерттеуге ұсынылған объектілердің құрамын өзгерту мүмкіндігін болдырмау үшін дереу мамандандырылған зерттеуге ұсыну қажет.
Қаптама ретінде тасымалдау және сақтау жағдайында объектілердің зақымдану мүмкіндігін және олардың түрленуін болдырмау үшін қағаз немесе талшықты материалды (пакеттер, қаптар және т.б.) пайдалану қажет. Қаптамалар нөмірленуі тиіс, өтініште осы нөмірленген объектілерді егудің жалпы алаңы және алып қою орындары көрсетілуі тиіс.
Қаулы 2025 жылғы 30 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізіледі.