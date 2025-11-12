Көкнәрді өнеркәсіптік өңдеу ережелері бекітілді
Қаулыда көрсетілгендей, көкнәр (каннабис) өсімдігінің өнеркәсіптік өңделуі – әртүрлі өнеркәсіп салаларында соңғы өнім алу мақсатында жүргізілетін технологиялық процестерді қамтиды және оған өнеркәсіптік өңдеуге қабылдау, бастапқы немесе терең өңдеу кіреді.
Өнеркәсіптік-инновациялық қызмет субъектілері көкнәрді өңдеу кезінде көкнәр сабақтарын партиялар бойынша қабылдайды.
Партия деп, өнеркәсіптік мақсатта, есірткі және психотроптық заттарды өндіруге байланысты емес бір сорттағы көкнәр сабақтарының, бір жинау мерзімінде алынған, бір мезгілде тапсыруға арналған және бір құжатпен рәсімделген кез келген санын атайды.
Көкнәр сабақтары рулон немесе пресстелген орамдар түрінде қабылданады және олардың ТГК құрамының Қазақстан заңнамасында белгіленген нормадан аспайтынын растайтын сараптамалық қорытындысы болуы тиіс. Бұл қорытынды мемлекеттік заңды тұлға тарапынан, сот-сараптамалық қызметті жүзеге асыру тәртібімен беріледі.
Көкнәрді терең өңдеу тәртібі де қарастырылған
Терең өңдеу – жоғары қосымша құнға ие өнім алу мақсатында жүргізілетін технологиялық процестерді қамтиды:
- Тоқыма өнеркәсібі – зығыр-көкнәр маталарын, арқан, тоқылмаған материалдар, техникалық жіптер және басқа өнімдерді өндіру;
- Целлюлоза-қағаз өнеркәсібі – қағаз, картон, сүзгі материалдары және басқа өнімдер;
- Құрылыс өнеркәсібі – арболит, көкнәр бетон (hempcrete), жылу оқшаулау плиталары және басқа өнімдер;
- Азық-түлік өнеркәсібі және мал азығы – тамақ майы, жмых, ұн, ақуыздық концентраттар, мал азығы және басқа өнімдер;
- Биокомпозиттер – автокөлік бөлшектері, жиһаз, орау материалдары және басқа өнімдер.
- Көкнәрді (каннабис) терең өңдеу стандарттар мен қауіпсіздік талаптарына сәйкес өнім өндіруді қамтамасыз ететін түрлі технологиялық процестерді қолдануды көздейді.
Үкімет қаулысы 2025 жылғы 22 қарашадан бастап күшіне енеді.