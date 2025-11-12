#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
525.28
607.85
6.47
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
525.28
607.85
6.47
Қоғам

Көкнәрді өнеркәсіптік өңдеу ережелері бекітілді

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.11.2025 16:15 Фото: Zakon.kz
2025 жылғы 7 қарашадағы үкімет қаулысымен көкнәр (каннабис) өсімдігінің өнеркәсіптік мақсатта, есірткі және психотроптық заттарды өндіруге байланысты емес сорттарын өңдеу ережелері бекітілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қаулыда көрсетілгендей, көкнәр (каннабис) өсімдігінің өнеркәсіптік өңделуі – әртүрлі өнеркәсіп салаларында соңғы өнім алу мақсатында жүргізілетін технологиялық процестерді қамтиды және оған өнеркәсіптік өңдеуге қабылдау, бастапқы немесе терең өңдеу кіреді.

Өнеркәсіптік-инновациялық қызмет субъектілері көкнәрді өңдеу кезінде көкнәр сабақтарын партиялар бойынша қабылдайды.

Партия деп, өнеркәсіптік мақсатта, есірткі және психотроптық заттарды өндіруге байланысты емес бір сорттағы көкнәр сабақтарының, бір жинау мерзімінде алынған, бір мезгілде тапсыруға арналған және бір құжатпен рәсімделген кез келген санын атайды.

Көкнәр сабақтары рулон немесе пресстелген орамдар түрінде қабылданады және олардың ТГК құрамының Қазақстан заңнамасында белгіленген нормадан аспайтынын растайтын сараптамалық қорытындысы болуы тиіс. Бұл қорытынды мемлекеттік заңды тұлға тарапынан, сот-сараптамалық қызметті жүзеге асыру тәртібімен беріледі.

Көкнәрді терең өңдеу тәртібі де қарастырылған

Терең өңдеу – жоғары қосымша құнға ие өнім алу мақсатында жүргізілетін технологиялық процестерді қамтиды:

  • Тоқыма өнеркәсібі – зығыр-көкнәр маталарын, арқан, тоқылмаған материалдар, техникалық жіптер және басқа өнімдерді өндіру;
  • Целлюлоза-қағаз өнеркәсібі – қағаз, картон, сүзгі материалдары және басқа өнімдер;
  • Құрылыс өнеркәсібі – арболит, көкнәр бетон (hempcrete), жылу оқшаулау плиталары және басқа өнімдер;
  • Азық-түлік өнеркәсібі және мал азығы – тамақ майы, жмых, ұн, ақуыздық концентраттар, мал азығы және басқа өнімдер;
  • Биокомпозиттер – автокөлік бөлшектері, жиһаз, орау материалдары және басқа өнімдер.
  • Көкнәрді (каннабис) терең өңдеу стандарттар мен қауіпсіздік талаптарына сәйкес өнім өндіруді қамтамасыз ететін түрлі технологиялық процестерді қолдануды көздейді.

Үкімет қаулысы 2025 жылғы 22 қарашадан бастап күшіне енеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
2026 жылы ЖОО түсу үшін ҰБТ минималды баллдары жарияланды
16:54, Бүгін
2026 жылы ЖОО түсу үшін ҰБТ минималды баллдары жарияланды
Қазақстанда қарасора өсіру шарттарына қойылатын талаптар бекітілді
14:09, 30 қыркүйек 2025
Қазақстанда қарасора өсіру шарттарына қойылатын талаптар бекітілді
Қазақстанда заңды түрде өсірілетін конопля тұқымдары: жаңа реттеу және рұқсаттар
13:37, 24 қыркүйек 2025
Қазақстанда заңды түрде өсірілетін конопля тұқымдары: жаңа реттеу және рұқсаттар
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: