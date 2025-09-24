#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+19°
$
545.01
642.84
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+19°
$
545.01
642.84
6.52
Қоғам

Әділет министрлігі виртуалды мәйіт ашу әдісінің дәлдігі туралы айтып берді

Әділет министрлігі виртуалды мәйіт ашу әдісінің дәлдігі туралы айтып берді , сурет - Zakon.kz жаңалық 24.09.2025 14:47 Сурет: akorda.kz
2025 жылғы 24 қыркүйекте Орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте ҚР Әділет министрлігіне қарасты Сот сараптамалары орталығының директоры Бақытжан Байтілесов виртуалды мәйіт ашу (аутопсия) әдісінің мүмкіндіктері туралы айтты, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Бақытжан Байтілесовтің айтуынша, виртуалды аутопсия пилоттық жоба ретінде Атыраудағы Сот сараптамалары орталығы филиалдарының базасында жүзеге асырылып жатыр.

"Жоба аясында дәстүрлі мәйіт ашу нәтижелері мен компьютерлік томография арқылы алынған деректер салыстырылып зерттелді. Бірқатар өлім жағдайларында екі әдістің қорытындылары толық сәйкес келгені анықталды. Бұл өте маңызды нәтиже. Ол компьютерлік томографияның сот-медициналық сараптамада қосалқы әдіс қана емес, баламалы әдіс ретінде де қолдануға болатынын көрсетеді", – деді ол.

Сондай-ақ, оның айтуынша, виртуалды аутопсия адам ағзасына барынша аз араласуды талап етеді, алайда соған қарамастан объективті әрі дәл қорытынды алуға мүмкіндік береді. Бұл әсіресе дәстүрлі мәйіт ашу қиын немесе әлеуметтік тұрғыдан сезімтал жағдайларда аса маңызды.

"Пилоттық жоба жалғасып жатыр. Егер болашақта оң нәтижелер расталып, қажетті жабдықтар сатып алынса, бұл әдісті ел көлемінде енгізу жоспарланып отыр", – деп түйіндеді Бақытжан Байтілесов.

Бұған дейін Қазақстанда доллар бағамы неге күрт өскенін жазғанбыз

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Депутат ЭҚЖЖ-нің "тыйым салынған тізімін" қайта қарауды ұсынды
16:24, Бүгін
Депутат ЭҚЖЖ-нің "тыйым салынған тізімін" қайта қарауды ұсынды
24 қыркүйек күні доллар арзандады
16:06, Бүгін
24 қыркүйек күні доллар арзандады
Қазақстанда коммуналдық қызмет тарифтерінің өсу себептері аталды
15:45, Бүгін
Қазақстанда коммуналдық қызмет тарифтерінің өсу себептері аталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: