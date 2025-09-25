#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+18°
$
542.8
637.84
6.49
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+18°
$
542.8
637.84
6.49
Қоғам

Ауыл шаруашылығы өндірушілері бірқатар арнайы техника үшін салық төлемейді

Кукурузное поле, кукуруза, сбор кукурузы, урожай, выращивание кукурузы, сбор урожая, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.09.2025 09:27 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Ауыл шаруашылығы министрлігі салықтан босатылатын көлік құралдарының тізімін бекітті. Тиісті бұйрық 2025 жылғы 18 қыркүйекте қол қойылып, 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді.

Жеңілдік ауыл шаруашылығы өнімдерін, балық шаруашылығы өнімдерін өндірушілерге, сондай-ақ шаруа немесе фермер қожалықтарының басшылары мен мүшелеріне қатысты.

Тізімге өндірісте пайдаланылатын арнайы техника енгізілді. Олардың ішінде:

  • сүт пен суды тасымалдауға арналған көлікцистерналар;
  • ветеринариялық қызметтің автокөліктері мен автозообиологиялық зертханалары;
  • жемтасымалдағыштар, тиегіштер, жанармай құю көліктері;
  • тыңайтқыш енгізетін және ұшақтарды химикаттармен тиеуге арналған машиналар;
  • шөп тасымалдағыштар, жемшашқыш автокөліктер;
  • ауыл шаруашылығына арналған АН-2 ұшағы;
  • астық жинайтын, жемшөп жинайтын және өзге де арнайы комбайндар;
  • тракторлар, өзі жүретін шалғылар;
  • ауыл шаруашылығы техникасын жөндеуге және техникалық қызмет көрсетуге арналған машиналар.

Осылайша, аталған арнайы техника түрлеріне көлік салығы толықтай жойылады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Азаматтарға арналған үкімет арқылы ауыл шаруашылығы техникасын есепке алу жөніндегі жоба іске қосылды
14:34, 22 қыркүйек 2025
Азаматтарға арналған үкімет арқылы ауыл шаруашылығы техникасын есепке алу жөніндегі жоба іске қосылды
Екі АЭА үшін басым қызмет түрлері кеңейтілді
09:52, 09 қыркүйек 2025
Екі АЭА үшін басым қызмет түрлері кеңейтілді
Фермерлік және шаруа қожалықтарын жүргізу үшін жерді жалға алу: өзгерістер енгізілді
13:38, 05 қыркүйек 2025
Фермерлік және шаруа қожалықтарын жүргізу үшін жерді жалға алу: өзгерістер енгізілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: