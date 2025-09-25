Ауыл шаруашылығы өндірушілері бірқатар арнайы техника үшін салық төлемейді
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Ауыл шаруашылығы министрлігі салықтан босатылатын көлік құралдарының тізімін бекітті. Тиісті бұйрық 2025 жылғы 18 қыркүйекте қол қойылып, 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді.
Жеңілдік ауыл шаруашылығы өнімдерін, балық шаруашылығы өнімдерін өндірушілерге, сондай-ақ шаруа немесе фермер қожалықтарының басшылары мен мүшелеріне қатысты.
Тізімге өндірісте пайдаланылатын арнайы техника енгізілді. Олардың ішінде:
- сүт пен суды тасымалдауға арналған көлікцистерналар;
- ветеринариялық қызметтің автокөліктері мен автозообиологиялық зертханалары;
- жемтасымалдағыштар, тиегіштер, жанармай құю көліктері;
- тыңайтқыш енгізетін және ұшақтарды химикаттармен тиеуге арналған машиналар;
- шөп тасымалдағыштар, жемшашқыш автокөліктер;
- ауыл шаруашылығына арналған АН-2 ұшағы;
- астық жинайтын, жемшөп жинайтын және өзге де арнайы комбайндар;
- тракторлар, өзі жүретін шалғылар;
- ауыл шаруашылығы техникасын жөндеуге және техникалық қызмет көрсетуге арналған машиналар.
Осылайша, аталған арнайы техника түрлеріне көлік салығы толықтай жойылады.
