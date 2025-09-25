Қазақстан шекарасынан жүк көліктерін өткізуге арналған төлем мөлшері бекітілді
ҚР Қаржы министрінің 2025 жылғы 19 қыркүйектегі бұйрығымен жүк көліктерін, тауарларды және жүктемелерді мемлекеттік шекарадан өткізуге, сондай-ақ электронды кезек арқылы өткізуді реттейтін төлем мөлшерлеріне өзгерістер енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жаңа редакцияға сәйкес төлемдер мынадай болып белгіленді:
- Жүк көліктері (тіркемелерімен, седан-тягачтарымен қоса) автоматтандырылған электронды кезек жүйесінде алдын ала брондау күні мен уақытына сәйкес бір көлік үшін – 1 АЕК (2025 жылы 3 932 теңге);
- Жүк көліктері (тіркемелерімен, седан-тягачтарымен қоса) шекарадан кезектен тыс өту үшін – 1 АЕК;
- Жүк көліктері (тіркемелерімен, седан-тягачтарымен қоса) жеделдетілген тәртіппен өту үшін – 100 АЕК (393 200 теңге);
- Жүк көліктері (тіркемелерімен, седан-тягачтарымен қоса) екінші рет брондау кезінде пайдаланылатын слотты брондау үшін – 100 АЕК;
- Автокөлікті өткізуге арналған электронды кезектегі броньды пайдалану кепілдік жарнасы – 20 АЕК (78 640 теңге).
Бұл бұйрық 2025 жылғы 25 қыркүйектен бастап күшіне енеді.
Айта кетейік, бұған дейін шекарадағы көліктер мен жүктерге қатысты электронды кезек тәртібіне өзгерістер енгізілген болатын. Атап айтқанда, кезектен тыс және жеделдетілген өткізу тәртіптері нақты ажыратылды.
