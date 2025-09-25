14 жастағы оқушы музыка пәнінің мұғаліміне пышақ салды
Barron's басылымының жазуынша, Франциядағы орта мектептердің бірінде 14 жастағы оқушы сабақ кезінде мұғалімді бет тұсынан пышақпен жарақаттаған. Шабуылдан кейін мұғалім ауруханаға жеткізілді.
Күдікті қашып кетуге тырысқан, бірақ көп ұзамай ұсталды. Ұсталу кезінде ол өзін-өзі де жаралап үлгерген, сондықтан ол да ауруханаға жеткізілді.
Францияның білім беру министрі Элизабет Борн оқушылар мен мектеп қызметкерлеріне көмек көрсету үшін шұғыл әрекет ету бөлімшесі іске қосылғанын мәлімдеді.
Жергілікті жандармерия күдіктінің ниеті әзірге белгісіз екенін хабарлады. Білім басқармасының өкілі оқушының үлгерімі нашар болғанын және мектеп ұжымы көмек көрсету үшін жұмылдырылғанын айтты.
