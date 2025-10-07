Қызылордада оқушы бала қатарласына пышақ жұмсаған
Жасөспірімнің кеуде және қарын тұсына жарақат келгені де атап көрсетіледі. Ол облыстық балалар ауруханасына жеткізілді. Дәрігерлер балаға ота жасады, қазір оның өміріне қауіп төніп тұрған жоқ.
Бұл ақпаратқа қатысты Zakon.kz сайтына Қызылорда облысының полиция департаменті түсініктеме берді.
"Полиция кәмелетке толмағанның денсаулығына қасақана ауыр зиян келтіру фактісі бойынша қылмыстық іс қозғады. Қазіргі уақытта болған оқиғаның барлық мән-жайларын анықтау мақсатында тергеу шаралары жүргізілуде", - деді ведомстводан.
Полиция күдікті – кәмелетке толмаған ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалғанын нақтылады.
Қылмыстық істі тергеу барысы полиция департаменті басшылығының ерекше бақылауына алынды, деп толықтырады ПД.
Бұған дейін Ақтөбе облысының кәмелетке толмағандар істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында 14 жастағы жасөспірімді өлтіру фактісі бойынша алты кәмелетке толмағандарға қатысты сот үкімі жарияланғанын жазғанбыз. Олардың үшеуіне 6 жыл және 8 ай мерзімге бас бостандығын айыру, ал тағы үшеуіне 1 жыл бас бостандығын шектеу түрінде жаза кесілді.