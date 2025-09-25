#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+18°
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+18°
Қоғам

Ақтауда круиздік лайнерлер мен теңіз порты салынуы мүмкін

Ақтауда круиздік лайнерлер мен теңіз порты салынуы мүмкін, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.09.2025 14:56 Сурет: unsplash
Маңғыстау облыстық Туризм басқармасының басшысы Ерсін Ибрашев 2025 жылғы 25 қыркүйекте Ақтауда өткен халықаралық туристік форумның кулуарында аймаққа туристерді тарту жоспары туралы айтты, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Оның айтуынша, биыл өңірдің туристік әлеуетін 2029 жылға дейін дамытуға арналған кешенді жоспар қабылданған. Оның аясында бірқатар инфрақұрылымдық және инвестициялық жобаларды жүзеге асыру көзделген.

"Ресей, Әзербайжан және Иран тарапынан осы бағытты дамытуға қызығушылық бар, яғни круиздік лайнерлерді іске қосу жоспарлануда. Қазір локация анықталуда. Бұл теңіз вокзалы болады – бағыт Каспий маңы елдері бойынша жасалады. Ол көрші мемлекеттер – Ресей, Әзербайжан, Иран, Өзбекстан және Түрікменстан арасында қатынайды", – деп түсіндірді спикер.

Айта кетсек, қазіргі таңда бұл нысанды салуға арналған орын қарастырылып жатыр.

"Кешенді жоспарда бұл жоба бар, әрі бұл бағытта жұмыс жүргізілуде", – деп атап өтті Ибрашев.

Еске салсақ, 2025 жылғы 10 мамырда Ақтау порты акваториясында кеме қатынасының қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін теңіз түбін 1,5–2 метрге дейін тереңдету жұмыстары жүргізілетіні хабарланған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Тоқаев "Алтай – түркілердің ата қонысы" атты конференция қатысушыларына жүгінді
18:56, 17 қыркүйек 2025
Тоқаев "Алтай – түркілердің ата қонысы" атты конференция қатысушыларына жүгінді
"Жәрдемақымен өмір сүруге болса, жұмыс істеп не керек?": Тоқаев шектен шыққан әлеуметтік төлемдер жайлы
14:02, 08 қыркүйек 2025
"Жәрдемақымен өмір сүруге болса, жұмыс істеп не керек?": Тоқаев шектен шыққан әлеуметтік төлемдер жайлы
Фермадан экспортқа дейін: Президент Жолдауынан кейін Қазақстан ауыл шаруашылығында не өзгерді
10:21, 03 қыркүйек 2025
Фермадан экспортқа дейін: Президент Жолдауынан кейін Қазақстан ауыл шаруашылығында не өзгерді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: